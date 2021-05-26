Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку

Нагадаємо, на початку квітня Чауса викрали в Кишиневі невідомі, а міністр внутрішніх справ Молдови говорив, що його могли вивезти до України. Однак через півтора місяці суддя з'явився і записав відеозвернення, в якому заявив, що найближчим часом повернеться до країни і готовий співпрацювати зі слідством.

При цьому українські органи влади стверджують, що їм невідоме місцезнаходження Чауса.

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус зник у 2016 році після того, як антикорупційні органи знайшли у нього у дворі закопані банки з великою сумою грошей. Пізніше він опинився в Молдові, де весь цей час намагався домогтися політичного притулку.