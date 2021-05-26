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Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку

Автор: Олег Черниш

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) зняла колишнього суддю Миколу Чауса з розшуку. Рішення ухвалили ще наприкінці квітня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Інтерпол 30 квітня скасував рішення про міжнародний розшук Чауса", - повідомило джерело.

За його словами, Інтерпол задовольнив скаргу захисту Чауса, а підставою стала недостатність наданих українськими правоохоронцями документів для розшуку екс-судді.

Нагадаємо, на початку квітня Чауса викрали в Кишиневі невідомі, а міністр внутрішніх справ Молдови говорив, що його могли вивезти до України. Однак через півтора місяці суддя з'явився і записав відеозвернення, в якому заявив, що найближчим часом повернеться до країни і готовий співпрацювати зі слідством.

При цьому українські органи влади стверджують, що їм невідоме місцезнаходження Чауса.

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус зник у 2016 році після того, як антикорупційні органи знайшли у нього у дворі закопані банки з великою сумою грошей. Пізніше він опинився в Молдові, де весь цей час намагався домогтися політичного притулку.

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