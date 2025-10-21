"Інтерпайп" приступив до розробки надскладних трубних продуктів, - топменеджер

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора з продуктів і ресурсів "Інтерпайп" Віталія Суєти на форумі КМЕФ 2025.

За його словами, компанія вже постачає труби для різних проектів геотермального буріння.

"Ми також бачимо можливість скористатися "зеленою" аджендою у Європі, яка формує нові продуктові ринки, і тому на черзі - опанування, виробництво та вивід на ринок труб, наприклад, для водневої інфраструктури, будівництва і обслуговування сховищ для зберігання вуглецю (carbon capture and storage facilities) та потреб європейських атомних електростанцій. Це ті напрямки, які зростатимуть найближчими роками", - сказав топменеджер.

Віталій Суєта нагадав, що за останні 10 років "Інтерпайп" пройшов шлях від підприємства, орієнтованого на пострадянські ринки, до глобального гравця з диверсифікованим портфелем і розгалуженою мережею партнерів.

"Наша компанія є дещо унікальною, адже вона виробляє дві групи продукції, які забезпечують абсолютно різні галузі", - сказав директор з продуктів і ресурсів "Інтерпайп".

Перша група - це безшовні труби, друга - залізнична продукція: колеса, осі й колісні пари, необхідні для рухомого складу.

"Сьогодні ми постачаємо продукцію більш ніж у 80 країн світу. Частка експорту, наприклад у залізничному напрямку, сягає 90%. Минулого року виконали перші замовлення до Австралії", - наголосив він.

"Інтерпайп" системно інвестує у модернізацію виробництва, розширює продуктовий ряд і відкриває представництва у ключових регіонах світу.

"Після 2013-2014 років ми змінили вектор і зробили ставку на експорт. Спочатку відкрили офіси на Близькому Сході, у США, Європі. Ми адаптувалися до нових вимог, стандартів і якості, активно інвестували у виробництво", - розповів топменеджер.

Сьогодні головні ринки "Інтерпайп" - це США, Європа та Близький Схід.

За його словами, "Інтерпайп" вже створив власну лінійку залізничних коліс Ultimate, яка стала стандартом для європейського ринку вантажного транспорту.

Крім того, компанія розробила та опанувала виробництво 200 нових нішових трубних продуктів, зокрема, для соляних шахт в Італії, вітроелектростанцій у Нормандії та Бельгії, а також автовозів.