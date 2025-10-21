ua en ru
"Интерпайп" приступил к разработке сверхсложных трубных продуктов, - топ-менеджер

Вторник 21 октября 2025 12:38
UA EN RU
"Интерпайп" приступил к разработке сверхсложных трубных продуктов, - топ-менеджер Фото: директор по продуктам и ресурсам "Интерпайп" Виталий Суета на КМЭФ 2025 (facebook.com/Interpipe)
Автор: Юлия Бойко

Украинская промышленная компания "Интерпайп" постоянно ищет новые продуктовые ниши, понимая все вызовы, связанные с торговыми войнами на глобальном рынке. Компания уже начала разрабатывать ряд сверхсложных трубных продуктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по продуктам и ресурсам "Интерпайп" Виталия Суеты на форуме КМЭФ 2025.

По его словам, компания уже поставляет трубы для разных проектов геотермального бурения.

"Мы также видим возможность воспользоваться "зеленой" аджендой в Европе, которая формирует новые продуктовые рынки, и поэтому на очереди - овладение, производство и вывод на рынок труб, например, для водородной инфраструктуры, строительства и обслуживания хранилищ для хранения углерода (carbon capture and storage facilities) и потребностей европейских атомных электростанций", - сказал топ-менеджер.

Виталий Суета напомнил, что за последние 10 лет "Интерпайп" прошел путь от предприятия, ориентированного на постсоветские рынки, до глобального игрока с диверсифицированным портфелем и разветвленной сетью партнеров.

"Наша компания несколько уникальна, ведь она производит две группы продукции, которые обеспечивают совершенно разные отрасли", - сказал директор по продуктам и ресурсам "Интерпайп".

Первая группа - это бесшовные трубы, вторая - железнодорожная продукция: колеса, оси и колесные пары, необходимые для подвижного состава.

"Сегодня мы поставляем продукцию в более чем 80 стран мира. Доля экспорта, например в железнодорожном направлении, достигает 90%. В прошлом году выполнили первые заказы в Австралию", - подчеркнул он.

"Интерпайп" системно инвестирует в модернизацию производства, расширяет продуктовый ряд и открывает представительства в ключевых регионах мира.

"После 2013-2014 годов мы изменили вектор и сделали ставку на экспорт. Сначала открыли офисы на Ближнем Востоке, в США, Европе. Мы адаптировались к новым требованиям, стандартам и качеству, активно инвестировали в производство", - рассказал топ-менеджер.

Сегодня главные рынки "Интерпайпа" - это США, Европа и Ближний Восток.

По его словам, "Интерпайп" уже создал собственную линейку железнодорожных колес Ultimate, ставшую стандартом для европейского рынка грузового транспорта.

Кроме того, компания разработала и запустила производство 200 новых нишевых трубных продуктов, в частности, для соляных шахт в Италии, ветроэлектростанций в Нормандии и Бельгии, а также автовозов.

