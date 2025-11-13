"Інтерпайп" планує розширити свій продуктовий портфель унікальними нішевими трубами

Українська промислова компанія "Інтерпайп" планує розширити свій продуктовий портфель такими нішевими продуктами, як труби для атомної генерації та труби для буріння нафти і газу в умовах кислого середовища.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв’ю бізнес-порталу UAprom повідомив Віталій Суєта, директор з продуктів та ресурсів "Інтерпайп".

"У трубному сегменті компанія працює над продуктами для атомної генерації, в основному мова про котельні труби. Ще одна велика група продуктів – труби для буріння нафти і газу в умовах кислого середовища, яких ще немає в портфелі «Інтерпайпу». Такі труби через специфічну геологію і клімат затребувані в Канаді та США, Європі та на Близькому Сході, але ми орієнтуємося в першу чергу на ринок Північної Америки", - сказав він.

За його словами, окремим напрямком для розробки та опанування виробництва є бурильні труби.

"Бурильні труби фактично є складовою свердловин із видобутку нафти або газу. Ця продукція суттєво відрізняється від тієї номенклатури, яку ми зараз пропонуємо клієнтам, зокрема, по обсадних та насосно-компресорних трубах. Її освоєння потребуватиме від компанії додаткових вкладень, відповідно цей проект зараз перебуває на розгляді керівництва, і все йде до того, що ми підтвердимо необхідні інвестиції і почнемо роботу", - відмітив Віталій Суєта.

Топменеджер також зазначив, що мова йде про доповнення наявної виробничої конфігурації додатковим обладнанням, тому суми інвестицій не будуть значними в масштабі підприємства.

"До прикладу, ми вже маємо нове додаткове обладнання для насосно-компресорних труб, яке також може виготовляти тіло бурильної труби. Але, щоб налагодити повноцінне виробництво бурильних труб, нам потрібно буде інвестувати ще близько 3-4 млн дол. в окрему фінішну установку для підварювання спеціальних замків", - пояснив він.

За його словами, "Інтерпайп" рухається у бік розширення продуктового портфелю та унікальних рішень.

"Ми постійно шукаємо нові сегменти та працюємо над розробкою складних продуктів, оскільки такий підхід допоможе нам отримати більше доданої вартості та створюватиме конкурентну перевагу, вигідно вирізнятиме нас на фоні стандартної продукції", - сказав він.

Наразі "Інтерпайп" виокремив кілька перспективних для трубного виробництва напрямків.

"Це геотермальні труби, які дедалі частіше використовують для систем опалення у країнах Європи. Крім того, розглядаємо розробку, виробництво та вихід на ринок труб для будівництва і обслуговування сховищ для зберігання вуглецю (Carbon Capture Storages), а також для інфраструктури виробництва та транспортування водню. Будівництво трубопроводів навколо цих об’єктів потребуватиме труб зі специфічними вимогами до хімічного складу сталі й фізичних характеристик, і це може стати перспективною розробкою для "Інтерпайпу", - підкреслив Віталій Суєта.