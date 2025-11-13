ua en ru
"Интерпайп" планирует расширить свой продуктовый портфель уникальными нишевыми трубами

Украина, Четверг 13 ноября 2025 11:43
"Интерпайп" планирует расширить свой продуктовый портфель уникальными нишевыми трубами Фото: директор по продуктам и ресурсам "Интерпайп" Виталий Суета (facebook.com_vitalii.suieta)
Автор: Александр Мороз

Украинская промышленная компания "Интерпайп" планирует расширить свой продуктовый портфель такими нишевыми продуктами, как трубы для атомной генерации и трубы для бурения нефти и газа в условиях кислой среды.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью бизнес-порталу UAprom сообщил Виталий Суета, директор по продуктам и ресурсам "Интерпайп".

"В трубном сегменте компания работает над продуктами для атомной генерации, в основном речь о котельных трубах. Еще одна большая группа продуктов - трубы для бурения нефти и газа в условиях кислой среды, которых еще нет в портфеле "Интерпайпа". Такие трубы из-за специфической геологии и климата востребованы в Канаде и США, Европе и на Ближнем Востоке, но мы ориентируемся в первую очередь на рынок Северной Америки", - сказал он.

По его словам, отдельным направлением для разработки и освоения производства являются бурильные трубы.

"Бурильные трубы фактически являются составляющей скважин по добыче нефти или газа. Эта продукция существенно отличается от той номенклатуры, которую мы сейчас предлагаем клиентам, в частности, по обсадным и насосно-компрессорным трубам. Ее освоение потребует от компании дополнительных вложений, соответственно этот проект сейчас находится на рассмотрении руководства, и все идет к тому, что мы подтвердим необходимые инвестиции и начнем работу", - отметил Виталий Суета.

Топ-менеджер также отметил, что речь идет о дополнении имеющейся производственной конфигурации дополнительным оборудованием, поэтому суммы инвестиций не будут значительными в масштабе предприятия.

"К примеру, мы уже имеем новое дополнительное оборудование для насосно-компрессорных труб, которое также может изготавливать тело бурильной трубы. Но, чтобы наладить полноценное производство бурильных труб, нам нужно будет инвестировать еще около 3-4 млн долл. в отдельную финишную установку для подварки специальных замков", - пояснил он.

По его словам, "Интерпайп" движется в сторону расширения продуктового портфеля и уникальных решений.

"Мы постоянно ищем новые сегменты и работаем над разработкой сложных продуктов, поскольку такой подход поможет нам получить больше добавленной стоимости и будет создавать конкурентное преимущество, выгодно выделять нас на фоне стандартной продукции", - сказал он.

Сейчас "Интерпайп" выделил несколько перспективных для трубного производства направлений.

"Это геотермальные трубы, которые все чаще используют для систем отопления в странах Европы. Кроме того, рассматриваем разработку, производство и выход на рынок труб для строительства и обслуживания хранилищ для хранения углерода (Carbon Capture Storages), а также для инфраструктуры производства и транспортировки водорода. Строительство трубопроводов вокруг этих объектов потребует труб со специфическими требованиями к химическому составу стали и физическим характеристикам, и это может стать перспективной разработкой для "Интерпайпа", - подчеркнул Виталий Суета.

Как сообщалось ранее, украинская промышленная компания "Интерпайп" добавила к собственной линейке резьбовых соединений UPJ новую разработку - полупремиальное решение UPJ-QR "Quick Run".

