"Інтерпайп" Пінчука з підтримки військових та ветеранів визнали кращим HR-проєктом країни

Україна, Четвер 11 грудня 2025 16:25
"Інтерпайп" Пінчука з підтримки військових та ветеранів визнали кращим HR-проєктом країни Фото: "Інтерпайп" Пінчука з підтримки військових і ветеранів визнали кращим HR-проєктом України (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Патронатна служба "Інтерпайп" стала переможцем премії HR-бренд Україна у номінації "Вибір журі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Це всеукраїнське визнання проєкту з підтримки мобілізованих та демобілізованих працівників компанії, родин загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників.

Сьогодні у війську служать 1136 працівників "Інтерпайп", 200 ветеранів працюють на заводах компанії в Дніпрі, Нікополі та Самарі. Від першого дня мобілізації і до повернення додому - корпоративна Патронатна служба поруч з ними та їхніми родинами.

Адресно забезпечує військових технікою, амуніцією та обмундируванням, допомагає з лікуванням і реабілітацією, психологічним відновленням. Окремим напрямом роботи є реінтеграція ветеранів, в основі якої лежить підбір гідного робочого місця, зокрема й на виробництві.

"Ми починаємо реінтеграцію ветеранів в перший день служби, а не після повернення. Адже захисники цінують не слова, а реальні дії. Саме конкретна й своєчасна підтримка під час служби створює фундамент справжньої довіри. Четверо з п’яти наших військових повертаються до нас після демобілізація і ми разом шукаємо шляхи як полегшити адаптацію та побудувати життя в тилу. З урахуванням реалій виробничого процесу та життя в прифронтовому регіоні, це завжди адресна кропітка робота", - зазначила директорка з комунікацій та кураторка Патронатної служби "Інтерпайп" Людмила Новак.

Починаючи з 2014 року, кожного військового та ветерана "Інтерпайп" супроводжує індивідуальний координатор. На початку повномасштабного вторгнення цю діяльність виокремила з інших бізнес-процесів та створили Патронатну службу.

Координатори зв’язуються з військовими та супроводжують їх протягом всієї служби, під час лікування та відновлення, після демобілізації, вони також тримають контакт з родиною, а у разі трагічних подій продовжують опікуватися близькими героїв. Частина координаторів - самі ветерани.

Цього року конкуренція була рекордною: понад 70 проєктів у 15 номінаціях. І саме в такому сильному середовищі кращих роботодавців ініціативи "Інтерпайп" отримали найвищі оцінки журі.

Нагадаємо, "Інтерпайп" Віктора Пінчука продовжує системну роботу з реінтеграції ветеранів. На базі корпоративної поліклініки в Дніпрі відкрито спеціалізований Центр підтримки ветеранів.

