Відновлення після фронту: "Інтерпайп" Пінчука відкрив Центр підтримки ветеранів

Тут колишні оборонці отримують повний комплекс послуг із фізичного та психологічного відновлення: від функціональної діагностики до психотерапевтичних сесій. Для компанії це черговий крок у послідовній роботі з реінтеграції ветеранів війни за Незалежність.

"Сьогодні на підприємствах Інтерпайп у Дніпрі, Нікополі та місті Самар працює 209 ветеранів. Три чверті з них - наші мобілізовані працівники, яких компанія підтримувала протягом служби. Після демобілізації вони повернулися до нас, і ми вдячні їм за довіру. Чверть ветеранів ми найняли вже після звільнення з армії. І з кожним роком війни кількість ветеранів у штаті компанії збільшується. Кожен із цих людей потребує адресної підтримки у фізіологічному та психологічному відновленні. У новому центрі ми можемо формувати гнучку індивідуальну програму реабілітації для кожного захисника, який зараз у нас працює, а також для тих, хто приєднається в майбутньому", - зазначив операційний директор Інтерпайп Андрій Коротков.

Центр підтримки ветеранів безкоштовно обслуговує демобілізованих та мобілізованих працівників компанії, а також членів їхніх родин. Всі послуги надаються на одній локації, облаштованій з урахуванням фізичного і психологічного стану військових та ветеранів. Якщо співробітник живе в іншому місті, компанія організовує безкоштовний транспорт.

"Ми працюємо з ветеранами з 2014 року і з досвіду знаємо: процеси відновлення після участі в бойових діях дуже складні та тривалі. У майбутньому мінімум кожен десятий співробітник компанії буде мати такий досвід, тому для нас надзвичайно важливим було побудувати хаб, який ефективно допомагатиме не менше ніж тисячі екс-оборонців одночасно. Будуючи Центр підтримки ветеранів, ми намагалися врахувати кожну деталь - колір стін, конструкцію меблів, відсутність порогів, ефективні релакс-зони. Все продумано так, щоб відвідувачі відчували себе в безпеці та щоб їм було комфортно", - зазначила директорка поліклініки Інтерпайп Тетяна Каптєлова.