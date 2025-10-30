ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Відновлення після фронту: "Інтерпайп" Пінчука відкрив Центр підтримки ветеранів

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 17:14
UA EN RU
Відновлення після фронту: "Інтерпайп" Пінчука відкрив Центр підтримки ветеранів Фото: "Інтерпайп" Віктора Пінчука відкрив Центр підтримки ветеранів
Автор: Юлія Бойко

"Інтерпайп" Віктора Пінчука продовжує системну роботу з реінтеграції ветеранів. На базі корпоративної поліклініки в Дніпрі відкрито спеціалізований Центр підтримки ветеранів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру.

Тут колишні оборонці отримують повний комплекс послуг із фізичного та психологічного відновлення: від функціональної діагностики до психотерапевтичних сесій. Для компанії це черговий крок у послідовній роботі з реінтеграції ветеранів війни за Незалежність.

"Сьогодні на підприємствах Інтерпайп у Дніпрі, Нікополі та місті Самар працює 209 ветеранів. Три чверті з них - наші мобілізовані працівники, яких компанія підтримувала протягом служби. Після демобілізації вони повернулися до нас, і ми вдячні їм за довіру. Чверть ветеранів ми найняли вже після звільнення з армії. І з кожним роком війни кількість ветеранів у штаті компанії збільшується. Кожен із цих людей потребує адресної підтримки у фізіологічному та психологічному відновленні. У новому центрі ми можемо формувати гнучку індивідуальну програму реабілітації для кожного захисника, який зараз у нас працює, а також для тих, хто приєднається в майбутньому", - зазначив операційний директор Інтерпайп Андрій Коротков.

Центр підтримки ветеранів безкоштовно обслуговує демобілізованих та мобілізованих працівників компанії, а також членів їхніх родин. Всі послуги надаються на одній локації, облаштованій з урахуванням фізичного і психологічного стану військових та ветеранів. Якщо співробітник живе в іншому місті, компанія організовує безкоштовний транспорт.

"Ми працюємо з ветеранами з 2014 року і з досвіду знаємо: процеси відновлення після участі в бойових діях дуже складні та тривалі. У майбутньому мінімум кожен десятий співробітник компанії буде мати такий досвід, тому для нас надзвичайно важливим було побудувати хаб, який ефективно допомагатиме не менше ніж тисячі екс-оборонців одночасно. Будуючи Центр підтримки ветеранів, ми намагалися врахувати кожну деталь - колір стін, конструкцію меблів, відсутність порогів, ефективні релакс-зони. Все продумано так, щоб відвідувачі відчували себе в безпеці та щоб їм було комфортно", - зазначила директорка поліклініки Інтерпайп Тетяна Каптєлова.

Наразі в центрі працюють лікарі-реабілітологи, психологи, психотерапевт та масажист. За необхідності до роботи залучаються інші фахівці. Для дітей облаштовано окрему локацію з сухим басейном і пісочним столом.

Паралельно з фізичним та психологічним відновленням компанія забезпечує ветеранам юридичний супровід, за необхідності підбирає нове робоче місце та пропонує програми перенавчання. За внутрішньою статистикою компанії, 81% ветеранів залишається працювати в Інтерпайп після демобілізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Пінчук Ветерани
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні