Главная » Бизнес

"Интерпайп" Пинчука по поддержке военных и ветеранов признали лучшим HR-проектом страны

Украина, Четверг 11 декабря 2025 16:25
Фото: "Интерпайп" Пинчука по поддержке военных и ветеранов признали лучшим HR-проектом Украины (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Патронатная служба "Интерпайп" стала победителем премии HR-бренд Украина в номинации "Выбор жюри".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Это всеукраинское признание проекта по поддержке мобилизованных и демобилизованных работников компании, семей погибших, пропавших без вести и пленных защитников.

Сегодня в армии служат 1136 работников "Интерпайп", 200 ветеранов работают на заводах компании в Днепре, Никополе и Самаре. С первого дня мобилизации и до возвращения домой - корпоративная Патронатная служба рядом с ними и их семьями.

Адресно обеспечивает военных техникой, амуницией и обмундированием, помогает с лечением и реабилитацией, психологическим восстановлением. Отдельным направлением работы является реинтеграция ветеранов, в основе которой лежит подбор достойного рабочего места, в том числе и на производстве.

"Мы начинаем реинтеграцию ветеранов в первый день службы, а не после возвращения. Ведь защитники ценят не слова, а реальные действия. Именно конкретная и своевременная поддержка во время службы создает фундамент настоящего доверия. Четверо из пяти наших военных возвращаются к нам после демобилизации и мы вместе ищем пути как облегчить адаптацию и построить жизнь в тылу. С учетом реалий производственного процесса и жизни в прифронтовом регионе, это всегда адресная кропотливая работа", - отметила директор по коммуникациям и куратор Патронатной службы "Интерпайп" Людмила Новак.

&quot;Интерпайп&quot; Пинчука по поддержке военных и ветеранов признали лучшим HR-проектом страны

Начиная с 2014 года, каждого военного и ветерана "Интерпайп" сопровождает индивидуальный координатор. В начале полномасштабного вторжения эту деятельность выделили из других бизнес-процессов и создали Патронатную службу.

Координаторы связываются с военными и сопровождают их на протяжении всей службы, во время лечения и восстановления, после демобилизации, они также держат контакт с семьей, а в случае трагических событий продолжают заниматься близкими героев. Часть координаторов - сами ветераны.

В этом году конкуренция была рекордной: более 70 проектов в 15 номинациях. И именно в такой сильной среде лучших работодателей инициативы "Интерпайп" получили самые высокие оценки жюри.

Напомним, "Интерпайп" Виктора Пинчука продолжает системную работу по реинтеграции ветеранов. На базе корпоративной поликлиники в Днепре открыт специализированный Центр поддержки ветеранов.

