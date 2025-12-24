З інтернетом навіть без світла: усі Пункти незламності підключать до Starlink або xPON

В Україні змінюють правила роботи Пунктів незламності. Відтепер кожен із них має бути забезпечений енергонезалежним доступом до інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Згідно з новими вимогами, всі Пункти незламності повинні мати стабільний інтернет-зв’язок навіть під час тривалих відключень електроенергії. Йдеться про використання двох технологій на вибір:
Крім того, кожному пункту присвоять статичну IP-адресу. Це дозволить державі дистанційно й автоматично контролювати наявність зв’язку в кожному конкретному Пункті незламності та оперативно реагувати на збої.
У Мінцифрі пояснили, що під час блекаутів люди критично залежать від доступу до мережі - для зв’язку з рідними, отримання державних послуг, інформації від екстрених служб та ДСНС.
Останні відключення, зокрема в Одесі, показали, що не всі пункти мають стабільний інтернет, а про проблеми держава часто дізнається лише зі скарг у соцмережах.
У міністерстві наголошують, що без інтернету Пункт незламності фактично залишається лише теплим приміщенням. Натомість зі стабільним зв’язком це повноцінна точка доступу до інформації, координації з екстреними службами та цифрових сервісів навіть у найскладніших умовах.
Раніше РБК-Україна розповідало, як Львів готувався до можливої складної зими. Місто з осені тестувало критичну інфраструктуру, житловий фонд, генератори й буржуйки, а також підготувало до роботи Пункти незламності.
Також ми писали про підготовку Пунктів незламності у Кіровоградській області. Місцева влада звітувала, що контролює справність електроживлення, зв’язку та координацію служб, щоб у разі обстрілів люди мали доступ до тепла, світла, інтернету й допомоги.