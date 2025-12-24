З інтернетом навіть без світла: усі Пункти незламності підключать до Starlink або xPON

Згідно з новими вимогами, всі Пункти незламності повинні мати стабільний інтернет-зв’язок навіть під час тривалих відключень електроенергії. Йдеться про використання двох технологій на вибір:

оптоволоконного інтернету xPON, який може працювати без світла до 72 годин;

супутникового зв’язку Starlink - у місцях, де немає кабельних мереж.

Крім того, кожному пункту присвоять статичну IP-адресу. Це дозволить державі дистанційно й автоматично контролювати наявність зв’язку в кожному конкретному Пункті незламності та оперативно реагувати на збої.

Чому це важливо

У Мінцифрі пояснили, що під час блекаутів люди критично залежать від доступу до мережі - для зв’язку з рідними, отримання державних послуг, інформації від екстрених служб та ДСНС.

Останні відключення, зокрема в Одесі, показали, що не всі пункти мають стабільний інтернет, а про проблеми держава часто дізнається лише зі скарг у соцмережах.

У міністерстві наголошують, що без інтернету Пункт незламності фактично залишається лише теплим приміщенням. Натомість зі стабільним зв’язком це повноцінна точка доступу до інформації, координації з екстреними службами та цифрових сервісів навіть у найскладніших умовах.