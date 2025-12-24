RU

Общество Образование Деньги Изменения

С интернетом даже без света: все Пункты несокрушимости подключат к Starlink или xPON

Фото: В Украине изменили требования к работе Пунктов несокрушимости (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине меняют правила работы Пунктов несокрушимости. Отныне каждый из них должен быть обеспечен энергонезависимым доступом к интернету.

Согласно новым требованиям, все Пункты несокрушимости должны иметь стабильную интернет-связь даже во время длительных отключений электроэнергии. Речь идет об использовании двух технологий на выбор:

  • оптоволоконного интернета xPON, который может работать без света до 72 часов;
  • спутниковой связи Starlink - в местах, где нет кабельных сетей.

Кроме того, каждому пункту присвоят статический IP-адрес. Это позволит государству дистанционно и автоматически контролировать наличие связи в каждом конкретном пункте несокрушимости и оперативно реагировать на сбои.

Почему это важно

В Минцифре объяснили, что во время блэкаутов люди критически зависят от доступа к сети - для связи с родными, получения государственных услуг, информации от экстренных служб и ГСЧС.

Последние отключения, в частности в Одессе, показали, что не все пункты имеют стабильный интернет, а о проблемах государство часто узнает только из жалоб в соцсетях.

В министерстве отмечают, что без интернета Пункт несокрушимости фактически остается лишь теплым помещением. Зато со стабильной связью это полноценная точка доступа к информации, координации с экстренными службами и цифровым сервисам даже в самых сложных условиях.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как Львов готовился к возможной сложной зиме. Город с осени тестировал критическую инфраструктуру, жилой фонд, генераторы и буржуйки, а также подготовил к работе Пункты несокрушимости.

Также мы писали о подготовке Пунктов несокрушимости в Кировоградской области. Местные власти отчитывались, что контролируют исправность электропитания, связи и координацию служб, чтобы в случае обстрелов люди имели доступ к теплу, свету, интернету и помощи.

