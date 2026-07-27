Інтернет може зникнути: вчені показали сценарій, як світ зануриться у хаос

Науковці змоделювали сценарій, за якого людство повністю втрачає доступ до інтернету, і пояснили, як день за днем така подія може перетворитися на глобальну кризу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Futura .

Тривалий глобальний збій інтернету здатний спричинити масштабний хаос та призвести до економічного регресу часів Великої депресії. Дослідники описали поетапний сценарій того, як відсутність мережі вплине на критичну інфраструктуру світу.

Фінансові втрати та параліч бізнесу

Основний удар у перші години припаде на фінансову систему. Тільки за першу добу компанії Facebook та Google втратять понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 380 мільйонів доларів) рекламного доходу.

Проте наслідки зачеплять не лише технологічний сектор. Майже всі сфери бізнесу зупинять роботу, оскільки банківські операції, а також функціонування традиційних і мобільних телефонних мереж критично залежать від інтернет-протоколів.

Ланцюгова реакція: енергетика та логістика

Сучасні енергосистеми використовують мережу для координації роботи електростанцій і підстанцій.

Без відповідної синхронізації національні енергомережі втратять баланс, що призведе до трансформації локальних відключень у масштабні блекаути. Через відсутність електроенергії та зв'язку зупиниться робота газопроводів.

Паливна криза зачепить і роздрібні мережі:

заправним станціям потрібна електрика для прокачування пального;

АЗС втратять можливість моніторити рівень баків, обробляти платежі та замовляти нові поставки.

Припинення постачання пального унеможливить роботу вантажного транспорту.

Це призведе до збоїв у поповненні запасів супермаркетів та виникнення заворушень біля розподільчих центрів, для регулювання яких залучатимуть військові підрозділи.

Довгострокові наслідки та соціальний вплив

У найбільш розвинених країнах урядам вдасться частково відновити базові дротові мережі зв'язку для поступової стабілізації ситуації.

В інших регіонах економіка вимушено переорієнтується на натуральне господарство.

За оцінками дослідників, потенційні втрати від голоду, холоду та соціальної нестабільності через вимкнення інтернету можуть сягнути 1 мільярда осіб у всьому світі.

Як наслідок - загальний стан планетарної економіки відкотиться до показників 1930-х років.