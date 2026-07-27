Интернет может исчезнуть: ученые показали сценарий, как мир погрузится в хаос
Ученые смоделировали сценарий, при котором человечество полностью теряет доступ к интернету, и объяснили, как изо дня в день такое событие может превратиться в глобальный кризис.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.
Длительный глобальный сбой интернета может вызвать масштабный хаос и привести к экономическому регрессу времен Великой депрессии. Исследователи описали поэтапный сценарий того, как отсутствие сети отразится на критической инфраструктуре мира.
Финансовые потери и паралич бизнеса
Основной удар в первые часы придется на финансовую систему. Только за первые сутки Facebook и Google потеряют более 300 миллионов фунтов стерлингов (около 380 миллионов долларов) рекламного дохода.
Однако последствия коснутся не только технологического сектора. Почти все сферы бизнеса остановят работу, поскольку банковские операции, а также функционирование традиционных и мобильных сетей критически зависят от интернет-протоколов.
Цепная реакция: энергетика и логистика
Современные энергосистемы используют сеть для координации работы электростанций и подстанций.
Без соответствующей синхронизации национальные сети потеряют баланс, что приведет к трансформации локальных отключений в масштабные блэкауты. Из-за отсутствия электроэнергии и связи остановится работа газопроводов.
Топливный кризис заденет и розничные сети:
- заправочным станциям требуется электричество для прокачки горючего;
- АЗС упустят возможность мониторить уровень баков, обрабатывать платежи и заказывать новые поставки.
- Прекращение поставки горючего исключит возможность работы грузового транспорта.
Это приведет к сбоям в пополнении запасов супермаркетов и возникновении беспорядков у распределительных центров, для регулирования которых будут привлекаться военные подразделения.
Долгосрочные последствия и социальное влияние
В наиболее развитых странах правительствам удастся частично восстановить базовые проводные сети для постепенной стабилизации ситуации.
В других регионах экономика вынужденно переориентируется на натуральное хозяйство.
По оценкам исследователей, потенциальные потери от голода, холода и социальной нестабильности из-за отключения интернета могут достигнуть 1 миллиарда человек во всем мире.
Как следствие - общее состояние планетарной экономики откатится к показателям 30-х годов.