"Інтернет" для Марса: NASA виділила Blue Origin 700 мільйонів

Деталі амбітного проєкту

Отримання контракту - результат тендеру, який NASA організувала ще у травні.

У межах підписаної угоди Blue Origin повністю бере на себе весь цикл реалізації проєкту - від початкового проєктування й розробки до інтеграції, запуску та подальшого операційного управління мережею.

Створена архітектура стане важливою частиною ширшої інфраструктури космічного зв'язку та навігації NASA.

Вона виконуватиме такі функції:

Передача даних: забезпечення високошвидкісного каналу для трансляції наукових результатів, знімків високої роздільної здатності та оперативних команд.

Навігаційні послуги: надання точних координат та орієнтирів для апаратів, що працюють безпосередньо на поверхні Марса або на його орбіті.

Критичний зв'язок: підтримка стабільного каналу комунікації під час виконання найвідповідальніших маневрів і місій.

Blue Origin зобов'язана доставити готову космічну платформу для NASA не пізніше 31 грудня 2028 року, а повноцінний запуск системи в експлуатацію на Марсі очікується до 2030 року.

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Основа для програми Artemis та залучення приватного бізнесу

Підписання угоди знаменує важливий етап у стратегії NASA щодо виходу за межі земної та місячної орбіт.

Оскільки кількість роботизованих місій на Червоній планеті постійно зростає, потреба у передачі більших обсягів даних стає критичною.

Нова спеціалізована мережа має задовольнити цей попит, надавши дослідникам більшу ємність каналів, високу надійність й оперативну гнучкість.

Розвиток марсіанської інфраструктури тісно пов'язаний із довгостроковими планами агенції.

Яких саме?

Підготовка до пілотованих польотів: у межах програми Artemis NASA відправляє астронавтів на Місяць для відпрацювання технологій, необхідних для майбутнього перебування людини на Марсі.

Автоматичні місії прокладають шлях для пілотованих експедицій, а нова мережа забезпечить їх необхідною комунікацією.

Співпраця з приватним сектором: за аналогією до залучення комерційних партнерів для логістики й зв'язку на орбіті Землі та під час розбудови місячної бази, NASA делегує створення мережі приватній компанії.

Фокус на науці: перекладання технічних завдань із розгортання зв'язку на Blue Origin під управлінням програми NASA Space Communications and Navigation дозволить самим науковцям агентства зосередитися на пріоритетних завданнях - безпосередніх дослідженнях та наукових відкриттях.