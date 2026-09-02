"Интернет" для Марса: NASA выделило Blue Origin 700 миллионов

Детали амбициозного проекта

Получение контракта - результат тендера, который NASA организовала еще в мае.

В рамках подписанного соглашения Blue Origin полностью берет на себя весь цикл реализации проекта - от начального проектирования и разработки до интеграции, запуска и последующего операционного управления сетью.

Созданная архитектура станет важной частью более широкой инфраструктуры космической связи и навигации NASA.

Она будет выполнять следующие функции:

Передача данных: обеспечение высокоскоростного канала для трансляции научных результатов, снимков высокого разрешения и оперативных команд.

Навигационные услуги: предоставление точных координат и ориентиров для аппаратов, работающих непосредственно на поверхности Марса или на его орбите.

Критическая связь: поддержка стабильного канала коммуникации при выполнении наиболее ответственных маневров и миссий.

Blue Origin обязана доставить готовую космическую платформу для NASA не позднее 31 декабря 2028 года, а полноценный запуск системы в эксплуатацию на Марсе ожидается к 2030 году.

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Основа для программы Artemis и привлечение частного бизнеса

Подписание этого соглашения знаменует важный этап в стратегии NASA по выходу за пределы земной и лунной орбит.

Поскольку количество роботизированных миссий на Красной планете постоянно растет, потребность в передаче больших объемов данных становится критической.

Новая специализированная сеть должна удовлетворить этот спрос, придав исследователям большую емкость каналов, высокую надежность и оперативную гибкость.

Развитие марсианской инфраструктуры тесно связано с долгосрочными планами агентства.

Каких именно?

Подготовка к пилотируемым полетам: в рамках программы Artemis NASA отправляет астронавтов на Луну для отработки технологий, необходимых для будущего пребывания человека на Марсе.

Автоматические миссии прокладывают путь для пилотируемых экспедиций, а новая сеть снабдит их необходимой коммуникацией.

Сотрудничество с частным сектором: по аналогии с привлечением коммерческих партнеров для логистики и связи на орбите Земли и при развитии лунной базы, NASA делегирует создание сети частной компании.

Фокус на науке: перевод технических задач по развертыванию связи на Blue Origin под управлением программы NASA Space Communications and Navigation позволит самим ученым агентства сосредоточиться на приоритетных задачах - непосредственных исследованиях и научных открытиях.