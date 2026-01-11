UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Інтернет-блекаути: Росія очолила світовий антирейтинг у 2025 році

Фото: відключення інтернету в Росії (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За підсумками 2025 року Росія вийшла на перше місце у світі за масштабами відключень інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Згідно з даними моніторингових платформ, сумарна тривалість інтернет-блекаутів у РФ за рік склала 37 166 годин.

Економічні втрати від обмежень доступу до мережі оцінюються у 11,9 млрд доларів.

Для порівняння, Венесуела, яка посіла друге місце у цьому рейтингу, протягом року провела без інтернету 5 952 години - тобто у шість разів менше, ніж Росія.

"Такий розрив важко не назвати показовим для країни, що роками декларує прагнення до "цифрового суверенітету", - зазначають у ЦПД.

Масштаби інтернет-відключень у РФ уже не можна пояснити стандартними аргументами про "боротьбу з шахрайством" або "міркування безпеки". Як пояснюють аналітики Центру, йдеться про системний підхід, який охоплює десятки регіонів і поступово перетворюється на звичну практику державного управління.

"Відключення інтернету в Росії остаточно перетворилися на інструмент державної політики. Під час відключень доступні лише ресурси зі схваленого кремлем "білого списку", - підкреслюють у ЦПД.

Аналітики впевнені: це свідома стратегія влади РФ, спрямована на досягнення повної цифрової ізоляції населення.

Цифровий контроль у РФ

Раніше РБК-Україна писало про те, що РФ посилює контроль над соцмережами.

У Раді Федерації РФ блогерів на законодавчому рівні змусять поширювати пропагандистську рекламу. Законопроєкт передбачає обов'язкове розміщення реклами "традиційних цінностей", "патріотизму", "культури" тощо на всіх великих інтернет-платформах в обсязі не меншому ніж 5% від усієї реклами.

Крім того, розміщати таку рекламу будуть зобов'язані всі власники великих публічних каналів та акаунтів у соцмережах.

Також повідомлялось про посилення контролю над мешканцями Криму - там інтернет можуть відключити без попередження.

В ЦНС повідомляють, що силові структури наполягають на відключеннях у "незручні періоди" - під час обстрілів, резонансних подій або зростання соціального невдоволення.

Мобільний інтернет розглядають як ризик через можливість швидкої самоорганізації населення, фіксації зловживань і поширення неофіційної інформації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІнтернет