Интернет-блэкауты: Россия возглавила мировой антирейтинг в 2025 году

Согласно данным мониторинговых платформ, суммарная продолжительность интернет-блэкаутов в РФ за год составила 37 166 часов.

Экономические потери от ограничений доступа к сети оцениваются в 11,9 млрд долларов.

Для сравнения, Венесуэла, которая заняла второе место в этом рейтинге, в течение года провела без интернета 5 952 часа - то есть в шесть раз меньше, чем Россия.

"Такой разрыв трудно не назвать показательным для страны, которая годами декларирует стремление к "цифровому суверенитету", - отмечают в ЦПД.

Масштабы интернет-отключений в РФ уже нельзя объяснить стандартными аргументами о "борьбе с мошенничеством" или "соображениями безопасности". Как объясняют аналитики Центра, речь идет о системном подходе, который охватывает десятки регионов и постепенно превращается в привычную практику государственного управления.

"Отключения интернета в России окончательно превратились в инструмент государственной политики. Во время отключений доступны только ресурсы из одобренного кремлем "белого списка", - подчеркивают в ЦПД.

Аналитики уверены: это сознательная стратегия власти РФ, направленная на достижение полной цифровой изоляции населения.