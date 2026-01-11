RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Интернет-блэкауты: Россия возглавила мировой антирейтинг в 2025 году

Фото: отключение интернета в России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По итогам 2025 года Россия вышла на первое место в мире по масштабам отключений интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Согласно данным мониторинговых платформ, суммарная продолжительность интернет-блэкаутов в РФ за год составила 37 166 часов.

Экономические потери от ограничений доступа к сети оцениваются в 11,9 млрд долларов.

Для сравнения, Венесуэла, которая заняла второе место в этом рейтинге, в течение года провела без интернета 5 952 часа - то есть в шесть раз меньше, чем Россия.

"Такой разрыв трудно не назвать показательным для страны, которая годами декларирует стремление к "цифровому суверенитету", - отмечают в ЦПД.

Масштабы интернет-отключений в РФ уже нельзя объяснить стандартными аргументами о "борьбе с мошенничеством" или "соображениями безопасности". Как объясняют аналитики Центра, речь идет о системном подходе, который охватывает десятки регионов и постепенно превращается в привычную практику государственного управления.

"Отключения интернета в России окончательно превратились в инструмент государственной политики. Во время отключений доступны только ресурсы из одобренного кремлем "белого списка", - подчеркивают в ЦПД.

Аналитики уверены: это сознательная стратегия власти РФ, направленная на достижение полной цифровой изоляции населения.

 

Цифровой контроль в РФ

Ранее РБК-Украина писало о том, что РФ усиливает контроль над соцсетями.

В Совете Федерации РФ блогеров на законодательном уровне заставят распространять пропагандистскую рекламу. Законопроект предусматривает обязательное размещение рекламы "традиционных ценностей", "патриотизма", "культуры" и т.д. на всех крупных интернет-платформах в объеме не менее 5% от всей рекламы.

Кроме того, размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.

Также сообщалось об усилении контроля над жителями Крыма - там интернет могут отключить без предупреждения.

В ЦНС сообщают, что силовые структуры настаивают на отключениях в "неудобные периоды" - во время обстрелов, резонансных событий или роста социального недовольства.

Мобильный интернет рассматривают как риск из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений и распространения неофициальной информации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИнтернет