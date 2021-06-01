"Интересная компания": Протасевич рассказал о сокамерниках в СИЗО КГБ

Задержанный режимом Александра Лукашенко в Минске белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич рассказал о своем пребывании в камере СИЗО КГБ. Он заверил, что у него подобралась "интересная компания".

Об этом сообщила адвокат Протасевича Инесса Оленская в интервью "МК".

"Просил передать родителям, что в камере у него подобралась интересная компания. Все общаются между собой, обсуждают многие жизненные вещи", - рассказала Оленская по итогам общения с подзащитным. По ее словам, при встрече Протасевич был довольно "активным, разговорчивым, реагировал на шутки".