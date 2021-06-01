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"Интересная компания": Протасевич рассказал о сокамерниках в СИЗО КГБ

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Беларусь, Вторник 01 июня 2021 18:33
"Интересная компания": Протасевич рассказал о сокамерниках в СИЗО КГБ Фото: Протасевич рассказал о сокамерниках в СИЗО КГБ (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Андрей Василюк

Задержанный режимом Александра Лукашенко в Минске белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич рассказал о своем пребывании в камере СИЗО КГБ. Он заверил, что у него подобралась "интересная компания".

Об этом сообщила адвокат Протасевича Инесса Оленская в интервью "МК".

"Просил передать родителям, что в камере у него подобралась интересная компания. Все общаются между собой, обсуждают многие жизненные вещи", - рассказала Оленская по итогам общения с подзащитным.

По ее словам, при встрече Протасевич был довольно "активным, разговорчивым, реагировал на шутки".

23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

Несколько дней назад Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Там также находится его девушка, россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с ним 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair.

Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси, пригрозив режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

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