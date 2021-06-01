"Прислонился к стенке": адвокат Протасевича объяснила ссадину на его лбу

Адвокат белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Инесса Оленская рассказала о личной встреча с подзащитным. По ее словам, он объяснил ссадину на лбу тем, что долго стоял и от усталости прислонился лбом к стенке.

Об этом адвокат рассказала в интервью "МК".

"На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила", - сказала Оленская. Адвокат сообщила, что Протасевич во время встречи отрицал избиения, а также "удивлялся, что в СИЗО всех арестованных называют по фамилии, а к нему обращаются по имени-отчеству".