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"Прислонился к стенке": адвокат Протасевича объяснила ссадину на его лбу

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Беларусь, Вторник 01 июня 2021 18:08
"Прислонился к стенке": адвокат Протасевича объяснила ссадину на его лбу Фото: адвокат Протасевича объяснила ссадину на его лбу (t.me/nexta_tv)
Автор: Андрей Василюк

Адвокат белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Инесса Оленская рассказала о личной встреча с подзащитным. По ее словам, он объяснил ссадину на лбу тем, что долго стоял и от усталости прислонился лбом к стенке.

Об этом адвокат рассказала в интервью "МК".

"На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила", - сказала Оленская.

Адвокат сообщила, что Протасевич во время встречи отрицал избиения, а также "удивлялся, что в СИЗО всех арестованных называют по фамилии, а к нему обращаются по имени-отчеству".

23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

Несколько дней назад Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Там также находится его девушка, россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с ним 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair.

Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси, пригрозив режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

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