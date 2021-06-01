"Цікава компанія": Протасевич розповів про співкамерників у СІЗО КДБ

Затриманий режимом Олександра Лукашенка в Мінську білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів про своє перебування в камері СІЗО КДБ. Він запевнив, що у нього підібралася "цікава компанія".

Про це повідомила адвокат Протасевича Інеса Оленська в інтерв'ю "МК".

"Просив передати батькам, що в камері у нього підібралася цікава компанія. Всі спілкуються між собою, обговорюють багато життєвих речей", - розповіла Оленська за підсумками спілкування з підзахисним. За її словами, під час зустрічі Протасевич був досить "активним, балакучим, реагував на жарти".