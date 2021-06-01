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"Цікава компанія": Протасевич розповів про співкамерників у СІЗО КДБ

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Білорусь, Вівторок 01 червня 2021 18:33
"Цікава компанія": Протасевич розповів про співкамерників у СІЗО КДБ Фото: Протасевич розповів про співкамерників у СІЗО КДБ (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Андрій Василюк

Затриманий режимом Олександра Лукашенка в Мінську білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів про своє перебування в камері СІЗО КДБ. Він запевнив, що у нього підібралася "цікава компанія".

Про це повідомила адвокат Протасевича Інеса Оленська в інтерв'ю "МК".

"Просив передати батькам, що в камері у нього підібралася цікава компанія. Всі спілкуються між собою, обговорюють багато життєвих речей", - розповіла Оленська за підсумками спілкування з підзахисним.

За її словами, під час зустрічі Протасевич був досить "активним, балакучим, реагував на жарти".

23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича і його супутницю.

Кілька днів назад Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ в Мінську. Там також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега, затримана разом з ним 23 травня після примусової посадки літака Ryanair.

Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія і США, які входять до G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі, пригрозивши режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.

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