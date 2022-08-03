Интенсивность наступления на Донбассе будет падать, - Самусь

Темпы наступления российских войск на Донбассе могут упасть. Это, в частности, связано с точными ударами наших бойцов по вражеских складах и проблемами в личном составе в армии оккупанта.

"У них (оккупантов - ред.) есть политическая задача - им нужно оккупировать всю Донецкую и Луганскую области. Без этого для Путина вообще не может быть даже каких-то промежуточных результатов этой операции, если Донецкая и Луганская области не будут захвачены. Даже пропаганде будет очень трудно объяснить русскому населению, что же это вообще было: потеряли Херсон, не смогли оккупировать Донбасс, тогда зачем были все эти огромные потери?",- объясняет Самусь.

Он считает, что на фоне вопроса с Херсоном, который для врага, возможно, возник внезапно, Донбасс не будет сниматься с повестки дня, пока они его полностью не оккупируют.

"Поэтому до кульминации там еще далеко, они должны создать условия для атаки на Славянск, Краматорск и только после того пробовать брать другие территории Донбасса до конца. Я думаю, что они сейчас будут пытаться продолжать свои штурмовые действия", - предполагает Самусь.

Впрочем, эксперт отмечает и то, что в оккупационных войсках уже возникли ряд проблем.

"Потому как HIMARS уничтожают склады с боеприпасами, с личным составом будут проблемы, потому что их оттягивают на юг, поэтому объективно интенсивность наступления будет падать. Во всяком случае до того момента, пока не произойдет какое-то решение вопроса с Херсоном", - говорит Самусь.

Он подытожил, что только после очередной перегруппировки на Донбассе может создаваться какая-то ударная группировка.

"Они, конечно, хотят это сделать очень быстро. Но я не представляю, как это они себе могут планировать", - добавляет эксперт.

Напомним, как ранее сообщалось, основные силы россиян сейчас брошены на восток, где постепенно они продвигаются к Бахмуту. Впрочем, нынешними темпами враг вряд ли сможет захватить Донбасс до зимы.

Добавим, как заявляли в Минобороны, несмотря на почти полную оккупацию Луганской области, битва за Донбасс будет продолжаться до полной деоккупации.

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