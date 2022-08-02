Россия не сможет оккупировать весь Донбасс до зимы, - эксперты

Основные силы россиян сейчас брошены на восток, где постепенно они продвигаются к Бахмуту. Впрочем, нынешними темпами враг вряд ли сможет захватить Донбасс до зимы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте к зиме".

Как заявляют международные аналитики, кульминация нынешнего наступления россиян в Донецкой области может закончиться еще до попыток захвата Славянска или Бахмута, при этом военный аналитик Николай Белесков отмечает, мало кто знает реальное состояние регенерации российских ресурсов.

"Поэтому есть шанс, что они и дальше будут медленно продвигаться. Возможно, это будет не так быстро, как они заявляли. Например, до конца августа взять всю Донецкую область - этого явно не будет. Ведь значительная часть региона остается под нашим контролем. К тому же это урбанизированные районы", - считает Белесков.

На фоне предположений, что агрессор не сможет захватить всю Донецкую область до зимы, военный эксперт, полковник Сергей Грабский подчеркивает, что и Украине, вероятно, не удастся освободить подконтрольные врагу территории на Донбассе по меньшей мере в ближайшие четыре месяца.

Эксперт отмечает, преимущество противника по силам и средствам на сегодня повышает возможности украинской армии в 3-5 раз.

"До зимних месяцев враг не сможет захватить всю Донецкую область. Они не успевают. Темпы, с которыми они продвигаются - 5 километров в две недели, то есть 10 километров в месяц. Это значит, что такими темпами они могут продвинуться еще на 50 км. Донецкая область сейчас выполняет очень важную задачу, поскольку сковала почти 50% всех сил и средств противника", - объясняет Грабский.

Напомним, по данным утреннего Генштаба, сейчас в районе Бахмута и Зайцево продолжаются боевые действия.

Добавим, несмотря на почти полную оккупацию Луганской области в Минобороны заверили, битва за Донбасс будет продолжаться до полной деоккупации.

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