Битва за Донбасс не закончится, даже если РФ захватит Луганскую область, - Минобороны

Битва за Донбасс будет продолжаться до полной деоккупации. Украинские защитники не перестанут освобождать наши территории, даже если россияне оккупируют всю Луганскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Юрия Сака в интервью ВВС.

Он отметил, что есть и другие крупные города на Донбассе, в частности в Донецкой области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

"Это города, которые в течение последних нескольких дней были объектами тяжелых ракетных атак, артиллерийских обстрелов. Но битва за Донбасс еще не закончена", - подчеркивает Сак.

В свою очередь он добавляет, что наша страна получает поддержку от своих западных союзников и надеется на дальнейшее ее продолжение.

"Украина, в конце концов, накопит достаточное количество тяжелой артиллерии и других видов оружия, что позволит нам освободить наши земли", - заверил Сак.

Ситуация в Луганской области

Напомним, что ситуация на Донбассе является очень тяжелой. Сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска уже закрепляются в районе Лисичанска, города, который остался сейчас одним из неоккупированных врагом.

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