Інтенсивність ударів Росії по Україні різко знизилася: чому це тривожний знак

Інтенсивність російських ударів по Україні могла скоротитися, тому що глава Кремля Володимир Путін наказав своїй армії зекономити ресурси для нових масованих атак.

Про це попередив очільник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Згідно з даними Міноборони Естонії, минулого тижня Росія запустила по Україні близько 900 безпілотників і 12 ракет.

Герт Каю підрахував, що це на 35% менше за кількістю дронів та на 84% - за кількістю ракет.

На його переконання, йдеться про дійсно тривожний знак. Річ у тім, що саме після різкого зменшення інтенсивності ударів починається серія масованих атак з боку Росії.

Фактично ворог економить ресурси, щоб згодом одночасно застосувати велику кількість засобів повітряного нападу.

Окремо представник Міноборони Естонії прокоментував ефективність українських діпстрайків. За його слова, ця далекобійна кампанія заганяє Путіна в глухий кут.

Главі Кремля доводиться вирішувати, якими об'єктами у Росії потрібно пожертвувати, щоб вберегти інші.

"Оскільки засобів ППО не вистачає на все, доводиться обирати пріоритетні об’єкти. Це неминуче пов’язано з ризиками, тобто деякі об’єкти залишаються без захисту, і доводиться враховувати, що вони будуть знищені або виведені з ладу", - пояснив Герт Каю.