ua en ru
Пт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Інтенсивність ударів Росії по Україні різко знизилася: чому це тривожний знак

16:09 26.06.2026 Пт
2 хв
У Міноборони Естонії пояснили, що замислив Путін
aimg Юлія Капітонова
Інтенсивність ударів Росії по Україні різко знизилася: чому це тривожний знак Фото: атака Росії на Україну (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Інтенсивність російських ударів по Україні могла скоротитися, тому що глава Кремля Володимир Путін наказав своїй армії зекономити ресурси для нових масованих атак.

Про це попередив очільник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Згідно з даними Міноборони Естонії, минулого тижня Росія запустила по Україні близько 900 безпілотників і 12 ракет.

Герт Каю підрахував, що це на 35% менше за кількістю дронів та на 84% - за кількістю ракет.

На його переконання, йдеться про дійсно тривожний знак. Річ у тім, що саме після різкого зменшення інтенсивності ударів починається серія масованих атак з боку Росії.

Фактично ворог економить ресурси, щоб згодом одночасно застосувати велику кількість засобів повітряного нападу.

Окремо представник Міноборони Естонії прокоментував ефективність українських діпстрайків. За його слова, ця далекобійна кампанія заганяє Путіна в глухий кут.

Главі Кремля доводиться вирішувати, якими об'єктами у Росії потрібно пожертвувати, щоб вберегти інші.

"Оскільки засобів ППО не вистачає на все, доводиться обирати пріоритетні об’єкти. Це неминуче пов’язано з ризиками, тобто деякі об’єкти залишаються без захисту, і доводиться враховувати, що вони будуть знищені або виведені з ладу", - пояснив Герт Каю.

Нагадуємо, раніше РБК-України розповіло, чому окупаційна влада в Криму екстрено оголосила режим надзвичайної ситуації. Це рішення набуло чинності 26 червня.

Також з'явилися дані про те, що російські загарбники намагаються розширити зону контролю на схід від Сум.

Окрім того, відомо, що армія РФ зазнає колосальних втрат у Харківській області. Ворог втрачає сотні вояк за добу на цій ділянці фронту, однак не полишає спроб прорватися вперед.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Війна Росії проти України Атака дронів Ракетна атака
Новини
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"
Аналітика
Наша політика – максимальне введення офлайн-навчання: Анатолій Мельниченко, ректор КПІ
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Наша політика – максимальне введення офлайн-навчання: Анатолій Мельниченко, ректор КПІ