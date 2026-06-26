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Интенсивность ударов России по Украине резко снизилась: почему это тревожный знак

16:09 26.06.2026 Пт
2 мин
В Минобороны Эстонии объяснили, что задумал Путин
aimg Юлия Капитонова
Интенсивность ударов России по Украине резко снизилась: почему это тревожный знак Фото: атака России на Украину (Getty Images)
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Интенсивность российских ударов по Украине могла сократиться, потому что глава Кремля Владимир Путин приказал своей армии сэкономить ресурсы для новых массированных атак.

Об этом предупредил глава отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Согласно данным Минобороны Эстонии, на прошлой неделе Россия запустила по Украине около 900 беспилотников и 12 ракет.

Герт Каю подсчитал, что это на 35% меньше по количеству дронов и на 84% - по количеству ракет.

По его убеждению, речь идет о действительно тревожном знаке. Дело в том, что после резкого уменьшения интенсивности ударов часто начинается серия массированных атак со стороны России.

Фактически враг экономит ресурсы, чтобы впоследствии одновременно применить большое количество средств воздушного нападения.

Отдельно представитель Минобороны Эстонии прокомментировал эффективность украинских дипстрайков. По его словам, эта дальнобойная кампания загоняет Путина в тупик.

Главе Кремля приходится решать, какими объектами в России нужно пожертвовать, чтобы уберечь другие.

"Поскольку средств ПВО не хватает на все, приходится выбирать приоритетные объекты. Это неизбежно связано с рисками, то есть некоторые объекты остаются без защиты, и приходится учитывать, что они будут уничтожены или выведены из строя", - объяснил Герт Каю.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, почему оккупационные власти в Крыму экстренно объявили режим чрезвычайной ситуации. Это решение вступило в силу 26 июня.

Также появились данные о том, что российские захватчики пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум.

Кроме того, известно, что армия РФ несет колоссальные потери в Харьковской области. Враг теряет сотни воинов за сутки на этом участке фронта, однако не оставляет попыток прорваться вперед.

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