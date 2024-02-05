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Інтенсивність обстрілів збільшилася. Клименко розповів про атаки росіян минулого тижня

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Минулого тижня інтенсивність російських обстрілів збільшилася майже на чверть. Російські загарбники атакували Україну понад 1500 разів.

Про це заяви міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, за минулий тиждень було зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше - в Запорізькій області. 

Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення.

"Першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам", - заявив очільник МВС. 

Він додав, що фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів.

Атаки по Україні

Минулого тижня російські загарбники дві ночі поспіль атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе. У ніч на 3 лютого фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилися тисячі людей. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла.

Крім того, 3 лютого стало відомо, що енергетики у Криворізькому районі відновили електропостачання, яке було порушено в результаті російського обстрілу. Однак окупанти знову намагалися атакувати криворіжців ракетою, але Сили оборони її збили.

За день до цього у Кривому Розі внаслідок російських обстрілів була пошкоджена підстанція "Укренерго".

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