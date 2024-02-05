Интенсивность обстрелов возросла. Клименко рассказал об атаках россиян на прошлой неделе

По его словам, за прошедшую неделю было зафиксировано атаки более 570 населенных пунктов. Больше всего - в Запорожской области.

В результате российских ударов за прошедшую неделю 12 человек погибли, 60 человек получили ранения.

"Первыми на места обстрелов прибывают спасатели и полицейские. Ликвидируют последствия вражеского огня, разбирают завалы, документируют военные преступления и помогают пострадавшим гражданам", - заявил глава МВД.

Он добавил, что специалисты работают в усиленном режиме и всегда готовы к любым вызовам.

Атаки по Украине

На прошлой неделе российские захватчики две ночи подряд атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. В ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в том числе в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались тысячи людей. Энергетики вводили аварийные отключения света.

Кроме того, 3 февраля стало известно, что энергетики в Криворожском районе возобновили электроснабжение, которое было нарушено в результате российских обстрелов. Однако оккупанты снова пытались атаковать криворожцев ракетой , но Силы обороны ее сбили.

Днем ранее в Кривом Роге в результате российских обстрелов была повреждена подстанция "Укрэнерго".

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