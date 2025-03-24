Інтенсивність боїв під Покровськом відновилася, але росіян поменшало, - Трегубов
Інтенсивність боїв на Покровському напрямку відновилася. Однак російських військових та техніки в них поменшало.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За словами Трегубова, впродовж недовгої паузи дуже різко впала кількість боєзіткнень на цьому напрямку, але потім вона знов пішла вгору.
На його думку, це означає, що росіяни відновилися, хоча інтенсивність боїв так і не сягнула рівня, який був в лютому.
Речник ОСУВ "Хортиця" пояснив, що причиною тому стало те, що ворога "фізично менше".
"І їх менше, і техніки в них менше. Безпосередньо хлопці, що воюють на тих напрямках, кажуть, що вони менше росіян просто зараз бачать. Хоча інтенсивність частково відновилася. Це вказує на те, що росіяни просто зазнали великих втрат. Але вони не можуть залишити цей напрямок, бо він все ще входить в їхні плани з контролю цієї частини Донеччини", - розповів Трегубов.
Ситуація на Покровському напрямку
Нагадаємо, що днями військові експерти поділились з РБК-Україна деталями ситуації на Покровському напрямку. За їх словами, російська армія на цьому напрямку зупинилась.
Детальніше про ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто зауважити, що до цього стало відомо, що українським військовим вдалось покращити ситуацію в районі Покровська. Серією контратак на заході, сході та півдні від міста Сили оборони змогли зупинити активне просування виснажених російських військ.
Ми також писали, що 22 березня, російські військові обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки було вбито трьох цивільних.
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