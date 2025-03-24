Інтенсивність боїв під Покровськом відновилася, але росіян поменшало, - Трегубов

Інтенсивність боїв на Покровському напрямку відновилася. Однак російських військових та техніки в них поменшало.

За словами Трегубова, впродовж недовгої паузи дуже різко впала кількість боєзіткнень на цьому напрямку, але потім вона знов пішла вгору.

На його думку, це означає, що росіяни відновилися, хоча інтенсивність боїв так і не сягнула рівня, який був в лютому.

Речник ОСУВ "Хортиця" пояснив, що причиною тому стало те, що ворога "фізично менше".

"І їх менше, і техніки в них менше. Безпосередньо хлопці, що воюють на тих напрямках, кажуть, що вони менше росіян просто зараз бачать. Хоча інтенсивність частково відновилася. Це вказує на те, що росіяни просто зазнали великих втрат. Але вони не можуть залишити цей напрямок, бо він все ще входить в їхні плани з контролю цієї частини Донеччини", - розповів Трегубов.