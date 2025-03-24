Интенсивность боев под Покровском возобновилась, но россиян стало меньше, - Трегубов

Интенсивность боев на Покровском направлении возобновилась. Однако российских военных и техники в них стало меньше.

По словам Трегубова, в течение недолгой паузы очень резко упало количество боестолкновений на этом направлении, но потом оно снова пошло вверх.

По его мнению, это означает, что россияне возобновились, хотя интенсивность боев так и не достигла уровня, который был в феврале.

Представитель ОСУВ "Хортица" объяснил, что причиной тому стало то, что врага "физически меньше".

"И их меньше, и техники у них меньше. Непосредственно ребята, воюющие на тех направлениях, говорят, что они меньше россиян просто сейчас видят. Хотя интенсивность частично восстановилась. Это указывает на то, что россияне просто понесли большие потери. Но они не могут оставить это направление, потому что оно все еще входит в их планы по контролю этой части Донецкой области", - рассказал Трегубов.