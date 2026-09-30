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Інтелект флагмана у 5 разів дешевше: OpenAI презентувала нову GPT-6.1 Sol

10:03 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Інтелект флагмана у 5 разів дешевше: OpenAI презентувала нову GPT-6.1 Sol (фото: Levart_Photographer/Unsplash)
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OpenAI випустила модель GPT-6.1 Sol - алгоритм пропонує флагманські можливості програмування та роботи з документами у 5 разів дешевше за Astra.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Розробники позиціонують GPT-6.1 Sol як "рішення з найкращим на ринку співвідношенням продуктивності та ціни".

Кешовані вхідні дані для моделі коштують 0,10 долара США за 1 мільйон токенів. Це на 95 відсотків дешевше за стандартну ціну та дозволяє економити токени під час багаторазового використання контексту в агентних системах.

Переваги у бенчмарках та професійних тестах

У тестах на складну розробку програмного забезпечення DeepSWE v1.1 нова модель досягла показників флагманської GPT-6 Astra, перевершивши попередню GPT-6 Sol на 6,4 відсотка при нижчих витратах обчислювальних ресурсів.

Основні результати тестування моделі:

У бенчмарку GDP.pdf з аналізу складних фінансових і юридичних документів модель перевершила Claude Opus 5.5.

У тесті AutomationBench з виконання багатоетапних бізнес-процесів система обійшла Opus 5.5 на 2,2 відсотка при тричі нижчих витратах.

В офлайн-тесті OSWorld 2.0 із взаємодії з комп'ютерними програмами модель випередила попереднє покоління нейромереж на 7 відсотків.

У науковому бенчмарку Terminal-Bench Science 0.1 система показує результати вартістю 5,47 долара за завдання проти 23,8 долара у Astra.

Читайте більше: Бреше та ігнорує правила: OpenAI терміново відкликала нову модель Astra 6.1

Підвищена точність та заходи безпеки

Розробники також зменшили рівень фактологічних помилок у складних запитах до 4,1 відсотка, що практично дорівнює показникові Astra у 4 відсотках.

Водночас модель демонструє більшу прозорість: у разі несправності інструментів пошуку вона не приховує проблему, а повідомляє користувача, припустившись помилки лише у 2.1 відсотка випадків проти 28.7 відсотка у GPT-6 Luna.

Більше цікавого: Скандальний обхід блокувань: ШІ-агенти OpenAI викачали бази даних ООН

Ціни та доступність

Модель вже доступна для передплатників ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu в робочих просторах Робота і Codex, а також через API під назвою gpt-6.1-sol.

Базова ціна становить 2 долари за 1 мільйон вхідних токенів і 10 доларів за 1 мільйон вихідних.

Паралельно OpenAI запустила надшвидкі версії GPT-6 Astra Ultrafast та GPT-6.1 Sol Ultrafast.

Вони працюють до 8 разів швидше за оригінальну Astra і доступні для користувачів нового преміального тарифу Pro вартістю 500 доларів на місяць.

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