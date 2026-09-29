Економить час і гроші: Anthropic презентувала нову ШІ-модель Sonnet 5.5

Anthropic презентувала оновлену модель Sonnet 5.5, яка працює на 30 відсотків швидше та суттєво економить витрати токенів під час кодингу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Anthropic .

Примітно, що попередня версія Sonnet 5 з'явилася близько 3 місяців тому і вирізнялася ефективним розгортанням автономних агентів.

Головною перевагою Sonnet 5.5 стала висока швидкість обробки даних: модель працює на 30 відсотків швидше, а швидкість "спалювання" токенів виявилася відчутно нижчою.

Переваги у кодингу та нові протоколи безпеки

В ієрархії продуктів Anthropic лінійка Sonnet поступається за загальною потужністю флагманській Opus, проте перевершує її за гнучкістю та швидкістю в окремих сценаріях.

У бенчмарках автономного кодингу Sonnet 5.5 показала кращі результати за Opus 5.5 завдяки здатності створювати кілька автономних агентів без виходу за бюджетні ліміти.

"Нова модель впоралася з десятками тисяч рядків коду, що стосуються архітектури ігрової системи, забезпечувала миттєві відповіді, виконувала завдання, що тривали кілька годин, і працювала з меншою кількістю жорстких підказок", - поділився досвідом використання нового алгоритму Деніел Фогель, головний операційний директор Epic Games.

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"Не змінюючи жодного з наших запитів, Claude Sonnet 5.5 показав кращі результати, ніж Sonnet 5, майже у всіх наших офлайн-оцінках роботи Slackbot, виконавши завдання за меншу кількість кроків і з приблизно на 14 % меншою кількістю токенів у вихідних даних. Sonnet 5.5 дозволяє Slackbot швидше надавати користувачам кращі результати", - своєю чергою заявив Кертіс Аллен, головний інженер Slack.

Ключові зміни та можливості нової системи:

зростання швидкості роботи на 30 відсотків порівняно з Sonnet 5;

суттєве зниження витрат токенів при виконанні багатокрокових інженерних завдань;

розширені можливості у сфері кібербезпеки, що дорівнюють показникам Opus 5;

підпорядкування суворим протоколам захисту, які раніше застосовувалися лише до моделей Fable та Opus.

Найближчими тижнями компанія також планує презентувати оновлену версію своєї найменшої та найдоступнішої моделі Haiku.

Новий виток боротьби на ринку ШІ?

Реліз від Anthropic відбувся на тлі високої активності конкурентів. Напередодні OpenAI випустила оновлені версії моделей Sol і Luna, спрямовані на бюджетний і середній сегменти, а компанія Meta анонсувала нову систему для підтримки смарт-окулярів.