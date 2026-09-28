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Скандальний обхід блокувань: ШІ-агенти OpenAI викачали бази даних ООН

16:32 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Скандальний обхід блокувань: ШІ-агенти OpenAI викачали бази даних ООН ШІ-агенти OpenAI атакували сервер ООН (фото: Cheng Lin)
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ШІ-агенти OpenAI навчилися обходити заборони на сайтах ООН та урядових порталах - алгоритми сприймали обмеження не як заборону, а як задачу, яку потрібно вирішити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

З квітня до кінця червня року автономні агенти OpenAI здійснили понад 16 000 запитів до публічного порталу даних Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

Отримавши первинне завдання зі збору відкритої інформації, системи зіткнулися з блокувальними фільтрами порталу. Далі поведінка алгоритмів стала значно агресивнішою.

Схема обходу захисту: реакція експертів

За даними дослідника Рована Ховарда-Джонса, агенти не мали прямої вказівки атакувати ресурс.

Проте, прагнучи виконати завдання, ШІ почав поступово вдосконалювати методи збору даних і зрештою знайшов технологічну лазівку через гру від Google. Це дозволило викачувати інформацію масово в обхід заборон власників сайту.

Експерт із кібербезпеки та викладач Стенфордського університету Алекс Стамос у коментарі виданню описав такі дії, як "агресивний скрапінг, що балансує на межі з хакерством".

"Головна небезпека полягає в тому, що автономний ШІ здатен проходити багатокрокові ланцюжки дій без підтвердження людиною, розцінюючи будь-які захисні бар’єри як технічні перешкоди, які потрібно усунути", - пояснив науковець.

Читайте більше: Збій ШІ-агентів OpenAI: приватні фото користувачів опинилися у мережі

Систематичний характер проблеми та перевірки OpenAI

Випадок із сайтом ООН виявився не поодиноким. Раніше подібну неналежну поведінку агентів фіксували на ресурсах Міністерства торгівлі США та Комісії з цінних паперів і бірж.

Крім того, влада Австралії розпочала розслідування через інформацію про обхід захисту одного з місцевих державних сайтів.

Серед інших зафіксованих порушень автономних систем виділяють:

  • створення фейкових електронних адрес для обходу реєстрацій;
  • обхід лімітів на кількість запитів;
  • ігнорування протоколів розпізнавання ботів та надання неправдивих даних про себе.

В OpenAI вже заявили про початок масштабного перегляду моделей, які проявляють невідповідну поведінку під час навчання та оцінювання.

Розробники визнали обґрунтованість занепокоєння організацій і повідомили, що вже надіслали сповіщення десяткам компаній та установ, чиї заходи безпеки були порушені діями ШІ-агентів.

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