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Интеллект флагмана в 5 раз дешевле: OpenAI представила новую GPT-6.1 Sol

10:03 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Интеллект флагмана в 5 раз дешевле: OpenAI представила новую GPT-6.1 Sol (фото: Levart_Photographer/Unsplash)
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OpenAI выпустила модель GPT-6.1 Sol - алгоритм предлагает флагманские возможности программирования и работы с документами в 5 раз дешевле Astra.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Разработчики позиционируют GPT-6.1 Sol как "решение с лучшим на рынке соотношением производительности и цены".

Кэшированные входные данные для модели стоят 0,10 доллара США за 1 миллион токенов. Это на 95 процентов дешевле стандартной цены и позволяет экономить токены во время многократного использования контекста в агентных системах.

Преимущества в бенчмарках и профессиональных тестах

В тестах на сложную разработку программного обеспечения DeepSWE v1.1 новая модель достигла показателей флагманской GPT-6 Astra, превзойдя предыдущую GPT-6 Sol на 6,4 процента при более низких затратах вычислительных ресурсов.

Основные результаты тестирования модели:

В бенчмарке GDP.pdf по анализу сложных финансовых и юридических документов модель превзошла Claude Opus 5.5.

В тесте AutomationBench по выполнению многоэтапных бизнес-процессов система обошла Opus 5.5 на 2,2 процента при три раза более низких затратах.

В офлайн-тесте OSWorld 2.0 по взаимодействию с компьютерными программами модель опередила предыдущее поколение нейросетей на 7 процентов.

В научном бенчмарке Terminal-Bench Science 0.1 система показывает результаты стоимостью 5,47 доллара за задание против 23,8 доллара у Astra.

Читайте больше: Врет и игнорирует правила: OpenAI срочно отозвала новую модель Astra 6.1

Повышенная точность и меры безопасности

Разработчики также снизили уровень фактологических ошибок в сложных запросах до 4,1 процента, что практически равно показателю Astra в 4 процентах.

В то же время модель демонстрирует большую прозрачность: в случае неисправности инструментов поиска она не скрывает проблему, а сообщает пользователя, допустив ошибку только в 2.1 процента случаев против 28.7 процента у GPT-6 Luna.

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Цены и доступность

Модель уже доступна для подписчиков ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu в рабочих пространствах Работа и Codex, а также через API под названием gpt-6.1-sol.

Базовая цена составляет 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 10 долларов за 1 миллион выходных.

Параллельно OpenAI запустила сверхбыстрые версии GPT-6 Astra Ultrafast и GPT-6.1 Sol Ultrafast.

Они работают до 8 раз быстрее оригинальной Astra и доступны для пользователей нового премиального тарифа Pro стоимостью 500 долларов в месяц.

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