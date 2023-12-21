Інтеграційні курси у Німеччині завершили менше половини українців: деталі

Із початку війни майже 450 тисяч українських біженців отримали дозвіл на проходження інтеграційний курсів у Німеччині. Втім, до середини 2023 року навчання пройти змогли лише 194 тисячі українців.

За цей час центри зайнятості зобов’язали пройти курси загалом 294 тисяч українців.

Аудитори виявили, що багато місць залишилися незаповненими, а час очікування навчання у 2023 році зріс удвічі порівняно із 2022 роком. Також багато учасників вибули.

"Менше половини українських біженців змогли успішно завершити інтеграційні курси. Тому Міністерство внутрішніх справ і Міграційна служба повинні вивчити, як можна збільшити їх частку", – зазначили аудитори.

Федеральне відомство з питань міграції та біженців витратило на інтеграційні курси для біженців та українців із тимчасовим захистом 776 млн євро. На 2024 рік заплановано витратити понад 1 млрд євро.