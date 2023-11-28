Українцям в Німеччині шукатимуть роботу у великих компаніях: деталі

Українських біженців у Німеччині прискорено працевлаштовуватимуть. Новий підхід найближчим часом застосовуватимуть для 200 тисяч українців, які завершили інтеграційний курс.

Біженцям шукатимуть роботу у великих компаніях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на handelsblatt.com.

У середині жовтня влада Німеччини оголосила про новий підхід у працевлаштуванні українських біженців. Йдеться про прискорену інтеграцію українців на ринок праці. Зараз у Німеччині працюють лише близько 20% працездатних біженців. У сусідніх країнах в рази більше – наприклад, у Нідерландах працюють 70% працездатних українців.

Новий курс уряду передбачає, що понад 400 центрів зайнятості по всій Німеччині частіше запрошуватимуть українців на консультації. Досі практика відрізнялась – в одних Jobcenter спершу пропонували додаткові мовні курси, враховували кваліфікацію біженців, займалися визнанням дипломів, а тоді дивилися, чи можливе працевлаштування за фахом. В інших центрах зайнятості зосереджувалися на тимчасовій зайнятості та швидко знаходили робочі місця.

Тепер підприємців переконуватимуть працевлаштовувати українців, навіть якщо вони ще не дуже добре володіють німецькою мовою.

"Ми ведемо переговори з великими компаніями – від виробництва до логістики та роздрібної торгівлі. Але ми також хочемо залучити середній бізнес", – розповів Даніель Терценбах, спеціальний представник з питань інтеграції біженців на ринок праці.

Фото: Роботу пропонуватимуть у сферах від виробництва до роздрібної торгівлі (gettyimages.com)

Оскільки майже 8 із 10 вакансій у Німеччині розраховані на кваліфікованих робітників, є сенс заповнити їх висококваліфікованими українцями. Там їх можна використати більш продуктивно, вважають в уряді.

"Завжди легше подати заявку на посаду з вищим рівнем кваліфікації та кращою оплатою, коли ти працюєш, ніж коли ти безробітний", – зауважує Терценбах.

Чиновники наголошують: пришвидшена інтеграція українських біженців піде на користь не лише Німеччині, але й Україні. Українці зможуть повернутися додому, маючи новий професійний досвід та знання.

"Якщо вони всі добре інтегруються і працюватимуть за кордоном, то це, безумовно, зіграє свою роль у відбудові України", – вважає спецпредставник.

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