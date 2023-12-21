Интеграционные курсы в Германии завершили менее половины украинцев: детали

Украинские беженцы в Германии посещают интеграционные курсы для изучения языка и повышения шансов на работу. С начала войны их успешно завершили менее половины украинцев, которым дали такое право.
Такие результаты выявили аудиторы Счетной палаты Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
С начала войны почти 450 тысяч украинских беженцев получили разрешение на прохождение интеграционных курсовв Германии. Впрочем, к середине 2023 года обучение пройти смогли только 194 тысяч украинцев.
За это время центры занятости обязали пройти курсы в общей сложности 294 тысячи украинцев.
Аудиторы обнаружили, что многие места остались незаполненными, а время ожидания обучения в 2023 году выросло вдвое по сравнению с 2022 годом. Также многие участники выбыли.
"Меньше половины украинских беженцев смогли успешно завершить интеграционные курсы. Поэтому Министерство внутренних дел и Миграционная служба должны изучить, как можно увеличить их долю", – отметили аудиторы.
Федеральное ведомство по миграции и беженцев потратило на интеграционные курсы для беженцев и украинцев со временной защитой 776 млн евро. На 2024 год запланировано потратить более 1 млрд евро.
Между тем, в Германии меняют подход к интеграции беженцев из Украины. Теперь трудоустройство должно происходить ускоренно, а обучение отходит на второй план.
Почти половина украинских беженцев трудоспособного возраста в Германии имеют высшее образование, треть – профессиональную квалификацию. Но работают всего 19% из них.
Напомним, мы писали, что украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях. На знание языка теперь будут обращать внимание меньше.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.