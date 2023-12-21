RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Интеграционные курсы в Германии завершили менее половины украинцев: детали

Фото: Интеграционные курсы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Германии посещают интеграционные курсы для изучения языка и повышения шансов на работу. С начала войны их успешно завершили менее половины украинцев, которым дали такое право.

Такие результаты выявили аудиторы Счетной палаты Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

С начала войны почти 450 тысяч украинских беженцев получили разрешение на прохождение интеграционных курсовв Германии. Впрочем, к середине 2023 года обучение пройти смогли только 194 тысяч украинцев.

За это время центры занятости обязали пройти курсы в общей сложности 294 тысячи украинцев.

Аудиторы обнаружили, что многие места остались незаполненными, а время ожидания обучения в 2023 году выросло вдвое по сравнению с 2022 годом. Также многие участники выбыли.

"Меньше половины украинских беженцев смогли успешно завершить интеграционные курсы. Поэтому Министерство внутренних дел и Миграционная служба должны изучить, как можно увеличить их долю", – отметили аудиторы.

Федеральное ведомство по миграции и беженцев потратило на интеграционные курсы для беженцев и украинцев со временной защитой 776 млн евро. На 2024 год запланировано потратить более 1 млрд евро.

Между тем, в Германии меняют подход к интеграции беженцев из Украины. Теперь трудоустройство должно происходить ускоренно, а обучение отходит на второй план.

Почти половина украинских беженцев трудоспособного возраста в Германии имеют высшее образование, треть – профессиональную квалификацию. Но работают всего 19% из них.

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях. На знание языка теперь будут обращать внимание меньше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News