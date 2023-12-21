Интеграционные курсы в Германии завершили менее половины украинцев: детали

С начала войны почти 450 тысяч украинских беженцев получили разрешение на прохождение интеграционных курсовв Германии. Впрочем, к середине 2023 года обучение пройти смогли только 194 тысяч украинцев.

За это время центры занятости обязали пройти курсы в общей сложности 294 тысячи украинцев.

Аудиторы обнаружили, что многие места остались незаполненными, а время ожидания обучения в 2023 году выросло вдвое по сравнению с 2022 годом. Также многие участники выбыли.

"Меньше половины украинских беженцев смогли успешно завершить интеграционные курсы. Поэтому Министерство внутренних дел и Миграционная служба должны изучить, как можно увеличить их долю", – отметили аудиторы.

Федеральное ведомство по миграции и беженцев потратило на интеграционные курсы для беженцев и украинцев со временной защитой 776 млн евро. На 2024 год запланировано потратить более 1 млрд евро.