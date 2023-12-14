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Освічені та кваліфіковані. Який портрет українських біженців у Німеччині

Німеччина, Берлін, Четвер 14 грудня 2023 16:39
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Освічені та кваліфіковані. Який портрет українських біженців у Німеччині Фото: Українці у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Майже половина українських біженців працездатного віку в Німеччині мають вищу освіту, третина – професійну кваліфікацію. Дві треті втікачів від війни – жінки.

Який портрет українських біженців у Німеччині в 2023 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

За даними Федеральне статистичне відомство Німеччини (Destatis), до Німеччини у 2022 році та першій половині 2023 року прибули близько 1 млн людей із України.

У першому півріччі цього року серед українських біженців 61% становили жінки, 39% – чоловіки. Торік жінок було 69%. 40% біженців жили у неповних сім'ях – жінки переважно приїжджали із дітьми самі. Серед німців у неповних сім'ях живуть лише 8% населення.

Водночас на переїзд до Німеччини зважилася велика кількість високоосвічених українців. Серед українських біженців віком від 25 до 59 років 45% мають академічну професійну кваліфікацію університету чи технічного коледжу. А 28% мають неакадемічну професійну кваліфікацію. Загалом по Німеччині академічний ступінь мають лише 27% людей цього ж віку.

"Попри високий рівень освіти, тільки кожна п'ята людина із України віком від 25 до 59 років працевлаштована", – йдеться в дослідженні.

Серед українських біженців працездатного віку працюють лише 19%. Тим часом рівень зайнятості населення у Німеччині складає 85%. Рівень зайнятості жінок із України удвічі нижчий (14%), ніж чоловіків (30%). При цьому через 12 місяців перебування у країні роботу знаходять вже 24% працездатних біженців.

Нагадаємо, ми писали, що українцям в Німеччині шукатимуть роботу у великих компаніях. На знання мови тепер зважатимуть менше.

Раніше ми писали, чи скоротять виплати українським біженцям у Німеччині. В уряді назвали нові умови, пов'язані із пошуком роботи.

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