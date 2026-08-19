Інститут у Норвегії покарали за відмову найняти росіянина з міркувань безпеки

Норвезький дослідницький інститут Norce визнали винним у дискримінації після того, як установа двічі відмовила у працевлаштуванні кандидату з Росії, посилаючись на безпекові міркування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання Khrono .

Чому інститут відмовив кандидату

Навесні 2023 року науковця з Росії, який на той момент уже кілька років жив у Норвегії й мав докторський ступінь норвезького університету, не взяли на посаду постдоктора в Norce.

Комісія з найму визнала його найкращим серед претендентів, однак керівництво компанії заблокувало призначення - буквально за три дні до укладення контракту.

Причиною стало саме російське походження кандидата: керівництво тоді дотримувалося практики не наймати громадян "країн підвищеного ризику", до яких зарахували Росію, Китай та Іран, посилаючись на рекомендації національних органів безпеки.

Позицію оголосили повторно, чоловік - тепер уже громадянин Норвегії - знову подав заявку, пройшов співбесіду з фахівцем із безпеки компанії, але знову отримав відмову.

Чому це визнали дискримінацією, а не безпекою

Комісія з питань дискримінації визнала: сама по собі турбота про безпеку - цілком законна підстава для обмежень, особливо коли йдеться про захист чутливих наукових даних чи інфраструктури національного значення.

Проблема в іншому - рішення компанії ґрунтувалося не на конкретній оцінці саме цього кандидата чи цієї посади, а на загальному правилі щодо цілої категорії людей за походженням.

Керівництво навіть не мало детальної інформації про родинні зв'язки чи конкретні ризики, пов'язані саме з цією людиною, і саме відсутність індивідуальної перевірки комісія назвала "гідною критики".

Що каже компанія

Юрист Norce Гельге Теннебьо заявив, що установа ніколи не мала наміру дискримінувати когось, а лише намагалася балансувати між безпекою й недискримінацією в складний період.

За його словами, компанія поважає рішення комісії й використовуватиме його як орієнтир для вдосконалення процедур найму - тим паче, що цього року на Norce також поширили дію закону про безпеку.

У компанії створили окремий комітет з безпеки, і, за словами Теннебьо, зараз загального правила про відмову кандидатам із "країн підвищеного ризику" в Norce вже немає - кожен випадок розглядають індивідуально.