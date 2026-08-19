Институт в Норвегии наказали за отказ нанять россиянина из соображений безопасности

Норвежский исследовательский институт Norce признали виновным в дискриминации после того, как учреждение дважды отказало в трудоустройстве кандидату из России, ссылаясь на соображения безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание Khrono .

Почему институт отказал кандидату

Весной 2023 года ученого из России, который на тот момент уже несколько лет жил в Норвегии и имел докторскую степень норвежского университета, не приняли на должность постдоктора в Norce.

Комиссия по найму признала его лучшим среди претендентов, однако руководство компании заблокировало назначение - буквально за три дня до заключения контракта.

Причиной послужило именно российское происхождение кандидата: руководство тогда придерживалось практики не нанимать граждан "стран повышенного риска", к которым причислили Россию, Китай и Иран, ссылаясь на рекомендации национальных органов безопасности.

Позицию объявили повторно, мужчина - теперь уже гражданин Норвегии - снова подал заявку, прошел собеседование со специалистом по безопасности компании, но снова получил отказ.

Почему это признали дискриминацией, а не безопасностью

Комиссия по дискриминации признала: сама по себе забота о безопасности - вполне законное основание для ограничений, особенно когда речь идет о защите чувствительных научных данных или инфраструктуры национального значения.

Проблема в другом - решение компании основывалось не на конкретной оценке именно этого кандидата или этой должности, а на общем правиле по целой категории людей по происхождению.

Руководство даже не имело подробной информации о родственных связях или конкретных рисках, связанных именно с этим человеком, и именно отсутствие индивидуальной проверки комиссия назвала "достойной критики".

Что говорит компания

Юрист Norce Гельге Теннебё заявил, что учреждение никогда не собиралось дискриминировать кого-то, а лишь пыталось балансировать между безопасностью и недискриминацией в сложный период.

По его словам, компания уважает решение комиссии и будет использовать его в качестве ориентира для совершенствования процедур найма - тем более, что в этом году на Norce также распространили действие закона о безопасности.

В компании создали отдельный комитет по безопасности, и, по словам Теннебьо, сейчас общего правила об отказе кандидатам из стран повышенного риска в Norce уже нет - каждый случай рассматривают индивидуально.