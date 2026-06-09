Норвегія інвестує понад 100 млн доларів у морські дрони для України

Норвегія оголосила про новий пакет військової підтримки України. Кошти спрямують на виробництво та закупівлю морських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Норвегії.

На ці потреби Осло виділить 1,2 млрд норвезьких крон (близько 126 млн доларів) у межах програми Nansen. Фінансування передбачає як розробку нових морських безпілотників, так і закупівлю готових систем від норвезьких та українських виробників.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що українські військові вже активно використовують морські дрони для розвідки, ударних операцій та захисту від російських атак.

"Норвезька морська промисловість є світовим лідером. Я радий, що ці компетенції також можуть бути використані для підтримки боротьби України за свободу", - наголосив він.

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Про нову допомогу Стьоре повідомив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті глав урядів країн Північної Європи та Балтії в Таллінні.

В уряді Норвегії підкреслили, що безпечна робота українського морського коридору в Чорному морі має важливе значення як для економіки України, так і для глобальної продовольчої безпеки.

Саме тому в межах норвезько-українського промислового співробітництва триває розробка морських надводних дронів, які допомагають захищати цивільне судноплавство та торговельні маршрути.

Норвегія та Велика Британія очолюють морську коаліцію на підтримку України з моменту її створення у 2023 році. Уряд Норвегії наголосив, що продовжує використовувати потенціал власної морської галузі для посилення українських спроможностей на морі.

За планом, до кінця року має бути поставлене судно №200. Безпілотні платформи можуть оснащуватися сенсорами, озброєнням або повітряними дронами залежно від поставлених завдань.

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік зазначив, що така співпраця не лише допомагає Україні, а й дає норвезьким військовим цінний досвід використання безпілотних морських систем.