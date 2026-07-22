Біля берегів Норвегії знайшли уламки, ймовірно, російської ракети

На півночі Норвегії, у Баренцевому морі виявили уламки, які, ймовірно, належать російській ракеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням NRK .

Що розповіли очевидці знахідки

Знахідку випадково помітили рибалка Кеннет Стенсен і фотограф природи Мортен Госванд біля узбережжя Фіннмарку. Чоловіки розуміли, що на морському дні можна натрапити на різні предмети, але знайти частину ракети стало несподіванкою.

"Ми знаємо, що можемо знайти на дні моря різні речі. Але саме ракета - це було трохи моторошно", - розповів Стенсен.

Як зазначив Госванд, знайдені уламки мали довжину близько 1,5 метра.

Берегова охорона не встигла оглянути уламки

Після знахідки чоловіки повідомили про неї Збройні сили Норвегії. До місця прибули представники берегової охорони, однак оглянути уламки не вдалося - їх уже змило в море.

За словами представника Оперативного штабу Збройних сил Норвегії Бриньяра Стурдала, поява подібних об’єктів у Баренцевому морі не є незвичною. Він пояснив, що Росія проводить випробування у прилеглих районах, а уламки можуть прибивати до норвезького узбережжя.

Знайдені уламки можуть становити загрозу для людей

За словами Стурдала, уламки можуть становити небезпеку для людей.

"Якщо такий об’єкт перебуває у морі, це вже становить певну небезпеку. Крім того, ми не можемо гарантувати, що в ньому не залишилося пального чи вибухових речовин", - сказав Стурдал.

Він закликав людей бути обережними, якщо вони натрапляють на подібні предмети.