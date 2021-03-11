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Институт нацпамяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича в Тернополе

Автор: РБК-Украина

Институти национальной памяти Польши раскритиковал присвоение имени Романа Шухевича городскому стадиону Тернополя. Командующего Украинской повстанческой армии (УПА) называют ответственным за этнические чистки.

Об этом говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

Сообщается, что институт протестует против того, что Тернополь присвоил стадиону имя Шухевича, который во время Второй мировой войны командовал немецким полицейским батальоном "Нахтигаль", а затем возглавил УПА.

"Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Тернополь переименовал стадион и присвоил ему имя Шухевича, на что первым отреагировал посол Израиля в Украине. В частности, он потребовал отказаться от этого решения.

На его заявление в МИД Украины ответили, что вопрос национальной памяти является одним из приоритетов государственной политики Украины.

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