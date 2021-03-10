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В МИД ответили на возмущение посла Израиля насчет стадиона Шухевича в Тернополе

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 10:46
В МИД ответили на возмущение посла Израиля насчет стадиона Шухевича в Тернополе Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что вопрос национальной памяти украинского народа является одним из приоритетов государственной политики Украины, а дискуссии об исторических личностях - это дело историков.

Об этом на своей странице в Twitter заявил спикер МИД Олег Николенко, комментируя требование посла Израиля отменить присвоение стадиона в Тернополе имени Романа Шухевича.

"Сохранение национальной памяти'памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместо этого дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - написал Николенко.

Напомним, 9 марта посол Израиля в Украине Джоэл Лион отреагировал на присвоение стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича, выдвинув требование отменить это решение.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - заявил Лион.

На прошлой неделе Тернопольский городской совет переименовал стадион и присвоил ему имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

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