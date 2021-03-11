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Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі

Автор: РБК-Україна

Институти національної пам'яті Польщі розкритикував присвоєння імені Романа Шухевича міському стадіону Тернополя. Командувача Української повстанської армії (УПА) називають відповідальним за етнічні чистки.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці організації в Facebook.

Повідомляється, що інститут протестує проти того, що Тернопіль присвоїв стадіону ім'я Шухевича, який під час Другої світової війни командував німецьким поліцейським батальйоном "Нахтігаль", а потім очолив УПА.

"Українське прославлення Романа Шухевича ображає пам'ять польських, єврейських та українських жертв українських націоналістів. Ця антипольська етнічна чистка, проведена українськими націоналістами, була геноцидом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Тернопіль перейменував стадіон і присвоїв йому ім'я Шухевича, на що першим відреагував посол Ізраїлю в Україні. Зокрема, він вимагав відмовитися від цього рішення.

На його заяву в МЗС України відповіли, що питання національної пам'яті є одним з пріоритетів державної політики України.

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Новини України ТернопільПольшастадион
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