Институт нацпамяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича в Тернополе

Об этом говорится в сообщении на странице организации в Facebook .

Сообщается, что институт протестует против того, что Тернополь присвоил стадиону имя Шухевича, который во время Второй мировой войны командовал немецким полицейским батальоном "Нахтигаль", а затем возглавил УПА.

"Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом", - говорится в сообщении.