Институт нацпамяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича в Тернополе
Институти национальной памяти Польши раскритиковал присвоение имени Романа Шухевича городскому стадиону Тернополя. Командующего Украинской повстанческой армии (УПА) называют ответственным за этнические чистки.
Об этом говорится в сообщении на странице организации в Facebook.
Сообщается, что институт протестует против того, что Тернополь присвоил стадиону имя Шухевича, который во время Второй мировой войны командовал немецким полицейским батальоном "Нахтигаль", а затем возглавил УПА.
"Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе Тернополь переименовал стадион и присвоил ему имя Шухевича, на что первым отреагировал посол Израиля в Украине. В частности, он потребовал отказаться от этого решения.
На его заявление в МИД Украины ответили, что вопрос национальной памяти является одним из приоритетов государственной политики Украины.