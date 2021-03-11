ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі

Новость на русском → Варшава, Четвер 11 березня 2021 16:29
Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі Фото: будівля Інституту нацпам'яті Польщі (wikimedia.org Adrian Grycuk)
Автор: РБК-Україна

Институти національної пам'яті Польщі розкритикував присвоєння імені Романа Шухевича міському стадіону Тернополя. Командувача Української повстанської армії (УПА) називають відповідальним за етнічні чистки.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці організації в Facebook.

Повідомляється, що інститут протестує проти того, що Тернопіль присвоїв стадіону ім'я Шухевича, який під час Другої світової війни командував німецьким поліцейським батальйоном "Нахтігаль", а потім очолив УПА.

"Українське прославлення Романа Шухевича ображає пам'ять польських, єврейських та українських жертв українських націоналістів. Ця антипольська етнічна чистка, проведена українськими націоналістами, була геноцидом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Тернопіль перейменував стадіон і присвоїв йому ім'я Шухевича, на що першим відреагував посол Ізраїлю в Україні. Зокрема, він вимагав відмовитися від цього рішення.

На його заяву в МЗС України відповіли, що питання національної пам'яті є одним з пріоритетів державної політики України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Тернопіль Польша стадион
NEWS
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради