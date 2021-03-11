Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі
Институти національної пам'яті Польщі розкритикував присвоєння імені Романа Шухевича міському стадіону Тернополя. Командувача Української повстанської армії (УПА) називають відповідальним за етнічні чистки.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці організації в Facebook.
Повідомляється, що інститут протестує проти того, що Тернопіль присвоїв стадіону ім'я Шухевича, який під час Другої світової війни командував німецьким поліцейським батальйоном "Нахтігаль", а потім очолив УПА.
"Українське прославлення Романа Шухевича ображає пам'ять польських, єврейських та українських жертв українських націоналістів. Ця антипольська етнічна чистка, проведена українськими націоналістами, була геноцидом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня Тернопіль перейменував стадіон і присвоїв йому ім'я Шухевича, на що першим відреагував посол Ізраїлю в Україні. Зокрема, він вимагав відмовитися від цього рішення.
На його заяву в МЗС України відповіли, що питання національної пам'яті є одним з пріоритетів державної політики України.