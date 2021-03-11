Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі

Про це йдеться в повідомленні на сторінці організації в Facebook .

Повідомляється, що інститут протестує проти того, що Тернопіль присвоїв стадіону ім'я Шухевича, який під час Другої світової війни командував німецьким поліцейським батальйоном "Нахтігаль", а потім очолив УПА.

"Українське прославлення Романа Шухевича ображає пам'ять польських, єврейських та українських жертв українських націоналістів. Ця антипольська етнічна чистка, проведена українськими націоналістами, була геноцидом", - йдеться в повідомленні.