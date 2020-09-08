Институт когнитивного моделирования предложил психологическую помощь гражданам Беларуси

Украинская платформа психологических консультаций "Расскажи мне" открыла доступ для граждан Беларуси. Платформа была создана научно-исследовательской компанией Институт когнитивного моделирования.

Об этом сообщил основатель Институт когнитивного моделирования Виктор Березенко.

Как известно, институт занимается социальными технологиями, предоставляя полный спектр решений для социальных коммуникаций.

На сегодня команда насчитывает около 100 специалистов когнитивно-поведенческой терапии. Они обработали более 1700 заявок и провели более 5500 часов консультаций.

"Изначально мы решили создать мультифункциональную платформу "Расскажи мне", чтобы предупредить кризис психического здоровья украинцев, связанный с эпидемией COVID-19. Платформа помогает получить качественную психологическую консультацию тем, кто в этом нуждается. Сегодня мы открываем доступ к подаче заявок и для граждан Беларуси, чтобы оказать поддержку и помощь", - сообщил основатель института Виктор Березенко.

По словам СЕО Института когнитивного моделирования Светланы Павелецкой, они понимают насколько важна поддержка, в том числе и психологическая. "Наши специалисты готовы оказать бесплатную помощь тем, кому она сейчас необходима", - добавляет она.

Напомним, уже 30 дней в Беларуси продолжаются протесты против действующей власти во главе с Лукашенко. Среди основных причин недовольства митингующих - результаты прошедших 9 августа выборов, на которых Лукашенко получил более 80% поддержки избирателей, что, по мнению активной части общества, является фальсификацией.

Ранее РБК-Украина писало, что кампания Института когнитивного моделирования по противодействию COVID-19 охватила более 15 млн украинцев