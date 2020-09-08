ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Інститут когнітивного моделювання запропонував психологічну допомогу громадянам Білорусі

Автор: РБК-Україна

Спеціалісти інституту готові надати безкоштовну допомогу всім, кому вона необхідна

Українська платформа психологічних консультацій "Розкажи мені" відкрила доступ для громадян Білорусі. Платформа була створена науково-дослідницькою компанією Інститут когнітивного моделювання.

Про це повідомив засновник Інститут когнітивного моделювання Віктор Березенко.

Як відомо, інститут займається соціальними технологіями, надаючи повний спектр рішень для соціальних комунікацій.

Команда платформи "Розкажи мені" налічує майже 100 спеціалістів когнітивно-поведінкової терапії. За час роботи сайту успішно оброблено понад 1700 онлайн-заявок та проведено понад 5500 годин консультацій.

Популярні новини

"Спершу ми вирішили створити мультифункціональну платформу "Розкажи мені", щоб попередити серед українців кризу психічного здоров'я, пов'язану з епідемією COVID-19. Вона допомагає дистанційно надати якісну психологічну консультацію тим, хто її потребує. Сьогодні ми відкриваємо доступ до подачі заявок і громадянам Білорусі, аби надати підтримку та допомогу", - повідомив засновник інституту Віктор Березенко.

За словам СЕО Інституту когнітивного моделювання Світлани Павелецької, вони розуміють наскільки важливою є підтримка, зокрема і психологічна. "Наші спеціалісти готові надати безкоштовну допомогу всім, кому вона необхідна", - додає вона.

Нагадаємо, уже 30 днів у Білорусі тривають протести проти чинної влади з Лукашенком на чолі. Серед основних причин невдоволення мітингувальників - результати минулих 9 серпня виборів, на яких Лукашенко отримав понад 80% підтримки виборців, що, на думку активної частини суспільства, є фальсифікацією.

Раніше РБК-Україна писало, що кампанія Інституту когнітивного моделювання з протидії COVID-19 охопила понад 15 млн українців

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьпротестпомощь