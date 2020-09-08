Інститут когнітивного моделювання запропонував психологічну допомогу громадянам Білорусі

Українська платформа психологічних консультацій "Розкажи мені" відкрила доступ для громадян Білорусі. Платформа була створена науково-дослідницькою компанією Інститут когнітивного моделювання.

Про це повідомив засновник Інститут когнітивного моделювання Віктор Березенко.

Як відомо, інститут займається соціальними технологіями, надаючи повний спектр рішень для соціальних комунікацій.

Команда платформи "Розкажи мені" налічує майже 100 спеціалістів когнітивно-поведінкової терапії. За час роботи сайту успішно оброблено понад 1700 онлайн-заявок та проведено понад 5500 годин консультацій.

"Спершу ми вирішили створити мультифункціональну платформу "Розкажи мені", щоб попередити серед українців кризу психічного здоров'я, пов'язану з епідемією COVID-19. Вона допомагає дистанційно надати якісну психологічну консультацію тим, хто її потребує. Сьогодні ми відкриваємо доступ до подачі заявок і громадянам Білорусі, аби надати підтримку та допомогу", - повідомив засновник інституту Віктор Березенко.

За словам СЕО Інституту когнітивного моделювання Світлани Павелецької, вони розуміють наскільки важливою є підтримка, зокрема і психологічна. "Наші спеціалісти готові надати безкоштовну допомогу всім, кому вона необхідна", - додає вона.

Нагадаємо, уже 30 днів у Білорусі тривають протести проти чинної влади з Лукашенком на чолі. Серед основних причин невдоволення мітингувальників - результати минулих 9 серпня виборів, на яких Лукашенко отримав понад 80% підтримки виборців, що, на думку активної частини суспільства, є фальсифікацією.

Раніше РБК-Україна писало, що кампанія Інституту когнітивного моделювання з протидії COVID-19 охопила понад 15 млн українців