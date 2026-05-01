Instagram "зрізає" охоплення за перепости: як цього уникнути

Instagram масштабує систему захисту авторського контенту, яку запровадили для Reels у 2024 році, на всі формати постів. Тепер акаунти-агрегатори, що збирають чужі фото та каруселі, будуть виключені зі системи рекомендацій застосунку.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Instagram Blog .

Розробники наголошують, що оригінальні автори - це "серце платформи". Статистичні дані показують, що у США вже 75% рекомендацій припадає саме на унікальні дописи.

Щоб прискорити це зростання на глобальному рівні, Instagram вводить нові фільтри:

Блокування агрегаторів: якщо профіль здебільшого перепощує чуже, він зникає з рекомендацій.

Пріоритет авторам: творці, які документують життя або створюють дизайн власноруч, отримають буст охоплень.

Винятки для ліцензій: обмеження не торкнуться видавців, які мають офіційні дозволи або ліцензійні угоди з авторами.

"Ми розуміємо, як прикро бачити те, що агрегатори отримують вигоду від вашої праці. Саме тому ми продовжуємо інвестувати в інструменти та системи, щоб оригінальний контент отримував належну оцінку та поширення", - додають розробники.

Що означає "достатнє редагування"?

Платформа дозволяє використовувати сторонні матеріали (наприклад, мем-шаблони), однак лише за умови суттєвої переробки. Тобто, користувачу слід додати новий сенс, який не був очевидним у першоджерелі.

Що вважається якісним редагуванням?

В Instagram прописали "методичку":

Додавання тексту, що створює новий контекст (а не просто описує картинку).

Використання креативної графіки, що несе нову інформацію.

Трансформація через функцію Remix.

Водночас так звані "ліниві" правки - додавання рамки, водяного знака, субтитрів або простої згадки автора в описі - більше не рятують пост від статусу "неоригінального".

Як повернути акаунт у рекомендації?

Для тих, хто вже втратив охоплення через порушення правил, Instagram залишив "вікно" для відновлення. Профіль може знову стати придатним для рекомендацій, якщо протягом 30-денного періоду більшість його нових публікацій (фото, каруселі та Reels) буде визнана оригінальною.

Щоб контролювати цей процес, Meta радить:

Перевіряти Account Status: у налаштуваннях можна побачити чинні обмеження та причини їх введення.

Використовувати сервіси Collabs та Remix: це легальні інструменти для роботи з чужим контентом.

Видаляти неоригінальне: якщо алгоритм все ж помітив плагіат, його краще прибрати або подати апеляцію.

Для поширення цікавих чужих знахідок Instagram рекомендує використовувати виключно Stories або функцію Repost, які зберігають прямий зв'язок з першоджерелом і не шкодять рейтингу вашого профілю.