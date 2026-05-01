Instagram "срезает" охват за перепосты: как этого избежать

11:37 01.05.2026 Пт
3 мин
Кому придется волноваться за оригинальность контента?
aimg Ольга Завада
Instagram "срезает" охват за перепосты: как этого избежать Instagram будет лучше заботиться о создателях оригинального контента (фото: Getty Images)

Instagram масштабирует систему защиты авторского контента, которую ввели для Reels в 2024 году, на все форматы постов. Теперь аккаунты-агрегаторы, собирающие чужие фото и карусели, будут полностью исключены из системы рекомендаций приложения.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Instagram Blog.

Разработчики отмечают, что оригинальные авторы - это "сердце платформы". Статистические данные показывают, что в США уже 75% рекомендаций приходится именно на уникальные сообщения.

Чтобы ускорить этот рост на глобальном уровне, Instagram вводит новые фильтры:

Блокировка агрегаторов: если профиль в основном перепостит чужое, он исчезает из рекомендаций.

Приоритет авторам: создатели, которые документируют жизнь или создают дизайн собственноручно, получают буст охватов.

Исключения для лицензий: ограничения не коснутся издателей, которые имеют официальные разрешения или лицензионные соглашения с авторами.

"Мы понимаем, как обидно видеть то, что агрегаторы получают выгоду от вашего труда. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в инструменты и системы, чтобы оригинальный контент получал надлежащую оценку и распространение", - добавляют разработчики.

Что означает "достаточное редактирование"?

Платформа позволяет использовать сторонние материалы (например, мем-шаблоны), однако только при условии существенной переработки. То есть, пользователю следует добавить новый смысл, который не был очевидным в первоисточнике.

Что считается качественным редактированием?

В Instagram прописали "методичку":

  • Добавление текста, создающего новый контекст (а не просто описывающего картинку).
  • Использование креативной графики, несущей новую информацию.
  • Трансформация через функцию Remix.

В то же время так называемые "ленивые" правки - добавление рамки, водяного знака, субтитров или простого упоминания автора в описании - больше не спасают пост от статуса "неоригинального".

Как вернуть аккаунт в рекомендации?

Для тех, кто уже потерял охват из-за нарушения правил, Instagram оставил "окно" для восстановления. Профиль может снова стать пригодным для рекомендаций, если в течение 30-дневного периода большинство его новых публикаций (фото, карусели и Reels) будет признано оригинальным.

Чтобы контролировать этот процесс, Meta советует:

Проверять Account Status: в настройках можно увидеть текущие ограничения и причины их введения.

Использовать сервисы Collabs и Remix: это легальные инструменты для работы с чужим контентом.

Удалять неоригинальное: если алгоритм все же заметил плагиат, его лучше убрать или подать апелляцию.

Для распространения интересных чужих находок Instagram рекомендует использовать исключительно Stories или функцию Repost, которые сохраняют прямую связь с первоисточником и не вредят рейтингу вашего профиля.

