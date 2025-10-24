Instagram випустив масштабне оновлення з функціями ШІ: що тепер вміє додаток

Instagram оновив розділ Stories, додавши можливості редагування за допомогою генеративного штучного інтелекту. Тепер користувачі зможуть змінювати фото і відео в історіях не тільки вручну, а й через запити до Meta AI.
РБК-Україна розповідає про нові ШІ-функції, які Meta додала в додаток.
Раніше можливості редагування за допомогою Meta AI були доступні тільки через вбудований чат-бот. Тепер же функції стали значно простішими і доступні безпосередньо в інтерфейсі Stories.
Більше ефектів для відео
Функція Restyle Video дає змогу додавати готові візуальні стилі та коригувати короткі ролики, прибираючи або додаючи окремі елементи.
Новий стікер
Якщо ви застосували цікавий стиль оформлення, можна додати стікер "Додай свій", щоб друзі використовували ті самі ефекти для своїх історій.
Браузер налаштувань
У правому нижньому кутку з'явився новий значок, за допомогою якого можна переглянути всі доступні стилі.
Сезонні ефекти
В Instagram додано нові візуальні теми, приурочені до Гелловіну і Дівалі (індуїстське свято).
Редагування тексту за допомогою ШІ
Instagram тестує нову функцію зміни стилю тексту в Історіях. Штучний інтелект пропонує стилі на кшталт хром або куля, а також дає змогу створити свій власний варіант через запит до Meta AI.
Meta зазначає, що раніше вбудований штучний інтелект в Instagram використовувався обмежено, проте тепер компанія планує зробити його повноцінним інструментом для творчої роботи з контентом.
Використовуючи Meta AI в Instagram, користувачі автоматично погоджуються з умовами використання ШІ-сервісів компанії, які дають змогу аналізувати зображення і риси обличчя. Згідно з цими правилами, Meta може "резюмувати вміст зображень, змінювати їх і створювати новий контент на їхній основі".
Компанія активно розвиває ШІ-напрямок, щоб залишатися конкурентоспроможною. Нещодавно Instagram почав тестувати функцію "Напишіть за допомогою Meta AI", яка допомагає користувачам придумувати дотепні коментарі до постів.
Крім того, Meta запустила новий відеопотік "Vibes" у додатку Meta AI, де ролики створюються за допомогою штучного інтелекту. За даними Similarweb, це призвело до зростання щоденної аудиторії додатка - з 775 тисяч до 2,7 мільйона користувачів на iOS і Android станом на 17 жовтня.
На початку жовтня компанія також презентувала нові інструменти батьківського контролю, які дають змогу вимикати чати з АІ-персонажами і відстежувати теми, які підлітки обговорюють з Meta AI.
Раніше ми розповідали, як використовувати Instagram без реєстрації та зберігати анонімність.
Також ми писали про те, що Meta аналізуватиме ваші чати з АІ, і який вплив це може мати на Facebook і Instagram.
А ще у нас є матеріал про те, як скинути рекомендації Instagram і знову отримувати цікавий контент.
Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: TechCrunch, CNET.